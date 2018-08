96-Premiere für Neuzugang Haraguchi: "Zeit nutzen, um ihn zu integrieren"

In den Trainingseinheiten ist schon ordentlich Dampf, am Mittwoch wird es dann zum ersten Mal ernst in Österreich. 96 testet in der Lavanttal-Arena (18.15 Uhr) gegen den Wolfsberger AC, gespielt wird über zweimal 60 Minuten. Trainer André Breitenreiter wird jeweils zwei unterschiedliche Mannschaft spielen lassen, um allen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen.

Haraguchi überzeugt im Training

Zum Einsatz kommen soll auch der neue Japaner Genki Haraguchi, der in Velden die ersten Einheiten mit seinen neuen Kollegen absolvierte. „Natürlich ist er ein Kandidat für das Testspiel. Wir müssen die Zeit auch nutzen, die wir haben, um ihn zu integrieren. Das gilt aber für die anderen Neuen in der Mannschaft“, sagte Breitenreiter.