96-Profi Edgar Prib im emotionalen Interview: "Habe unsere Spiele mit Tränen in den Augen geschaut"

Ein Jahr ohne Pflichtspiel. Das ist echt schlimm, echt traurig, wenn man das so sieht. Ich war ja nicht weit entfernt. Ich hatte nach der ersten Verletzung mit der Mannschaft schon trainiert. Aber es sollte nicht sein. Was soll ich sagen?

Mit ein paar Bierchen, ja. Das muss halt mal sein. Der Abend hat geholfen. Charlie Benschop war auch oft verletzt, hat wenig Spiele gemacht. Das bringt Verbundenheit und das hilft. Die, die in der Zeit bei mir waren, haben mir sehr geholfen. Ein guter Kumpel aus Hamburg ist gekommen. Es hat mir auch geholfen, mit meinem Vater über andere Sachen als Fußball zu reden, Geschichten von meinem Patenkind zu hören. Ich habe alles getan, um nicht zu viel an Fußball zu denken.

Nein, auch das nicht. Klavierspielen ist meine Leidenschaft. Nach der ersten OP saß ich am Klavier, nachdem ich das Bein ein bisschen beugen konnte. Nach der zweiten OP saß ich anderthalb Monate nicht am Klavier. Ich kann es kaum beschreiben. Ich war einfach lustlos. Ich habe für mich beschlossen, erstmal nicht mehr im Stadion zu sein. Die erste Reha habe ich beim Doc Axel Partenheimer in der Praxis gemacht. Ich habe drei Monate das Haus kaum verlassen. Die Physios Ralf Blume und Steffen Gniesmer haben mich zu Hause behandelt. Ich wollte keinen sehen.

Auch kein Fußball geguckt?

Unsere Spiele habe ich schon geschaut, aber mit Tränen in den Augen, muss ich sagen. Es tut immer noch weh, aber heute bin ich … ich bleibe einfach mal chronologisch. Ich war lustlos damals. Die ersten sechs Wochen in Schiene und dann noch drei Wochen auf Krücken. Da muss man dann einfach durch. Das Training, zuerst am Oberkörper, hat dann wieder gutgetan. Training ist Therapie – so nenne ich das. Dann habe ich mich auch wieder als Klavier gesetzt.

Was passierte in dem Moment?

Ich habe mich geärgert, dass ich ein paar Stücke verlernt habe (lacht).

Was haben Sie zuerst gespielt?

Das Stück von Ludovicio Einaudi – wie heißt denn das? Das Stück aus dem Film Ziemlich beste Freunde: Una Mattina. Wunderschön. Ich kann es nicht perfekt, aber es ist wunderschön.

Wie war das?

Es therapiert. Schöne Klänge, schöne Akkorde. Ich hätte früher damit anfangen sollen. In der Zeit danach kehren Kleinigkeiten zurück: Das Training, die Kraft, die man zuerst in den Oberkörper bekommt. Das fühlt sich gut an. Trotzdem bin ich hier am Stadion noch nicht wieder aufgetaucht.