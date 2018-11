96-Profi Korb im Interview (Teil I): "Ganz sicher nicht zu schlecht für die Bundesliga"

Julian Korb begann seine Laufbahn beim MSV Duisburg, ging aber noch in der Jugend zu Mönchengladbach. Am 5. Mai 2012 gab er sein Bundesliga-Debüt gegen Mainz. Sieben Monate später lief Korb dann auch auf der internationalen Bühne auf. Gegner war in der Europa-League Fenerbahce Istanbul. © dpa