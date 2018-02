96-Profi Matthias Ostrzolek: "Ich will wieder boxen"

Natürlich blond war Matthias Ostrzolek noch zu Beginn bei seiner Karriere. Beim VfL Bochum durchlief er alle Jugendmannschaften, in der Saison 2010/11 feierte er sein Profidebüt. In der Winterpause 2012 wechselte er zum FC Augsburg und feierte wenig später seinen ersten Auftritt in der 1. Bundesliga. © imago