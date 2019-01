96-Spielerrat hat noch Hoffnung: Anton wehrt sich, Prib will "auf dem Platz helfen"

In der 96-Krise, die längst eine Dauerkrise ist, braucht die Mannschaft Persönlichkeiten, die vorangehen. Wer hat bei 96 das Format und das Können, die Kollegen in das schwierige Spiel in Dortmund zu führen? „Wir haben einige, die vorangehen und das noch umdrehen“ Zur NP-Gala hatte der Verein Spieler geschickt, die durch ihr Amt Führungspersönlichkeiten sein sollen. Der Mannschaftsrat mit Kapitän Waldemar Anton, seinem Stellvertreter Pirmin Schwegler, Edgar Prib und Marvin Bakalorz stellte sich. Oliver Sorg sagte verletzt ab. Auch Niclas Füllkrug gehört zum Gremium, wird aber in der Saison kaum mehr spielen. „Wir haben einige, die vorangehen und das noch umdrehen“, hofft der Stürmer.

Das sind die 96-Trainingsbilder vom 22. Januar 2019:

Anton wirkt überfordert - aber wehrt sich In erster Linie steht An­ton. Er will „als Kapitän vorangehen“. Allerdings ist ihm anzumerken, dass ihn das Amt Kraft kostet. Der 22-Jährige ist sowieso kein großer Redner, kann aber auch nicht so unbekümmert aufspielen wie in der vergangenen Saison. Anton wirkt überfordert – ist aber trotzdem einer der wenigen, die sich sichtbar wehren. Auf die Frage, ob das Team noch hinter dem Trainer stehe, antwortet der Kapitän: „Auf jeden Fall.“ In Dortmund wird André Breitenreiter weiter auf der Bank sitzen. Was, wenn danach Schluss wäre? „Ich habe das letztendlich nicht zu entscheiden“, sagte Anton. „Der Trainer gibt immer einen guten Plan für uns vor. Das hat diese Saison vielleicht nicht so oft geklappt, aber das lag auch an uns, weil wir viele Situationen nicht gut gelöst haben“, erklärte der U-23-Nationalspieler, „das müssen wir besser machen.“

Prib will helfen Breitenreiter hat bei An­tons Benennung zum Capitano erläutert: „Im Mannschaftsrat bekommt er erfahrene Spieler an seine Seite.“ Vor allem Schwegler, früher Kapitän in Frankfurt und Hoffenheim, soll Anton helfen. Jetzt appelliert der 31-Jährige an „das Durchhaltevermögen“. Der Mittelfeldspieler hat mit seiner eigenen Rolle zu kämpfen. Er agiert nicht mehr so dominant wie in der vergangenen Saison. Prib kündigte an, bald wieder spielen zu wollen. „Ich will auf dem Platz helfen“, sagte der Ex-Kapitän. Er wird aber brauchen, um nach zwei Kreuzbandrissen in Form zu kommen. Viele Probleme, viele Treffen Bakalorz, in zwölf von 18 Spielen dabei, zeigt sich „guter Dinge, dass es noch klappt“ mit dem Klassenerhalt. Dazu habe sich der Mannschaftsrat auch „das eine oder andere Mal“ zu­sammengesetzt und Probleme besprochen – und davon gibt’s ja mehr als genug.