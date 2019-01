96-Spieltagsquiz: Bist Du bereit für das Heimspiel gegen RB Leipzig?

Nach den Niederlagen gegen Werder Bremen (0:1) und Borussia Dortmund (1:5) zog Hannover 96 die Reißleine und trennte sich von Trainer André Breitenreiter. Nachfolger wurde der ehemalige Hamburg-Coach Thomas Doll, der am Freitagabend gegen RB Leipzig sein Debüt auf der 96-Trainerbank gibt.

Es ist gleich ein Kracher zum Auftakt für Doll: RB Leipzig grüßt aktuell nämlich von einem Champions League-Platz und kommt mit viel Selbstvertrauen in die niedersächsische Landeshauptstadt. In den bisherigen drei Bundesliga-Duellen gegen die roten Bullen holte 96 noch keinen Punkt. Schlechte Vorzeichen also für die Roten, die seit dem 9. November 2018 auf einen Sieg warten.