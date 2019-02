96-Sportdirektor Heldt zu Abschiedsgerüchten: "Stelle mich meiner Verantwortung"

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Es war klar, dass wir keinen Champagner-Fußball sehen, das es ein schweres Spiel wird. Auch nach dem Platzverweis haben wir Zeit gebraucht, wir hatten viele leichte Ballverluste. Mit elf gegen zehn ist es nicht leichter. Nürnberg hatte zwei Riesenchancen, da können wir froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Mit dem Halbzeitpfiff hatten wir den Brustlöser, obwohl wir nicht gut gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr über die Seite gespielt und zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht. Wir haben eine Zeichen gesetzt, dass wir noch leben. Hannover 96 brauchte mal wieder ein Erfolgserlebnis, dass wir wieder an die Rettung glauben. Wir haben wieder Anschluss, aber auch gesehen, dass wir Defizite haben. Wir brauchen Feuer in jeder Trainingseinheit. Anders kommen wir da unten nicht raus. Wir haben noch unglaublich viel Arbeit vor uns. Für Nicolai Müller hat es mich besonders gefreut, er ist ja noch nicht so lange hier. Wir haben mit Raute gespielt, mit Nico auf der Zehn. Da hat der sich wohler gefühlt als gegen Leipzig auf der Seite." ©