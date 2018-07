1991/92: Wer damals live dabei gewesen ist, wird die Partie garantiert nicht vergessen. Nach diesem Viertelfinale im DFB-Pokal (dem bislang einzigen Duell der beiden Teams in diesem Wettbewerb) hatten die 96-Anhänger erstmalig das Gefühl, dass tatsächlich etwas gehen könnte. Die damals zweitklassigen Roten rangen in einem wahren Kampfspiel den Bundesligisten mit 1:0 nieder, hatten in Hälfte eins jedoch riesiges Glück, dass die Gäste trotz mitunter riesiger Chancen nicht in Führung gingen. Betrachtet man die Gästeaufstellung, ahnt man, welch grandiose Mannschaft der KSC damals beisammen hatte. Nur drei Namen: Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Wolfgang Rolff. Mathias Kuhlmey erzielte in Halbzeit zwei das Tor des Tages nach einem Solo über den halben Platz und wurde zum Pokalhelden. Rolf Töpperwien, der damals den Spielbericht für das ZDF kommentierte, geriet schier aus dem Häuschen, sprach davon, dass das Niedersachenstadion zum „Azteka-Stadion von Mexiko City“ wurde und Hannover 96 „fünf Ehrenrunden lief“. Ganz so viele waren es in Wahrheit zwar nicht, ein denkwürdiger Abend war es aber allemal. Dem mit dem Halbfinale und dem Finale noch zwei weitere folgten. © imago/kicker/Eissner