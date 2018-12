96-Stürmer Niclas Füllkrug erfolgreich operiert - Diagnose und Saisonaus bestätigt

An diesem Donnerstag ist 96-Star Niclas Füllkrug am rechten Knie erfolgreich operiert worden. Beim Eingriff, der in Augsburg durchgeführt wurde, bestätigte sich auch der Verdacht einer schweren Verletzung.

Erst vor dem Spiel in Freiburg (1:1) hatte der 25-Jährige über Flüssigkeit im Knie geklagt. Erste Untersuchungen an den Folgetagen deuteten bereits auf die schwere Verletzung hin. Nach der OP wird sich Füllkrug in den kommenden Tagen weiterhin in Augsburg aufhalten.