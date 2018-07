Hannover 96: Darum ist Stürmer Weydandt die Entdeckung der Vorbereitung

Vor vier Jahren noch in der Kreisliga

Eigentlich für die zweite 96-Mannschaft verpflichtet, entwickelt sich Weydandt immer mehr zur Entdeckung der Vorbereitung – mit Chancen auf die Bundesliga.

Was Kind auch gefällt – billig ist er auch. Der 23-Jährige kam ablösefrei aus der Region.

Bis 2014 spielte Weydandt noch in Groß Munzel in der Kreisliga, danach für Egestorf/Langreder. In 31 Viertligapartien der vergangenen Saison erzielte der Stürmer 15 Tore, lieferte dazu sechs Assists. Eine Topquote, aber eben nur in der Regionalliga. Dass es doch für mehr reichen könnte, zeigte sich gleich zum Anfang der Vorbereitung.