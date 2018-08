96-Trainer André Breitenreiter: "Sind in der Tabelle des Geldes auf Platz 16"

Anzeige

Gerne hätte der Coach von Hannover 96 noch einen zusätzlichen Akteur für die offensive Außenbahn in den eigenen Reihen begrüßt - standen ihm im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (6:0) mit Ihlas Bebou und Linton Maina doch nur zwei nominelle Flügelspieler zur Verfügung. Sportdirektor Horst Heldt und Präsident Martin Kind sahen allerdings keine Notwendigkeit auf der Position und auch finanziell fehlen den Roten die Mittel für eine Neuverpflichtung, die sofort weiterhilft.

Marktwerte der Spieler von Hannover 96 - und wie sie sich seit April 2018 verändert haben. (Stand: 22. August 2018, Quelle: transfermarkt.de) Die neuen Marktwerte von Hannover 96 sind da! Wer hat seinen Wert steigern können und wer musste Verluste hinnehmen? © imago/Rust Ihlas Bebou: 8,5 Millionen Euro (+1 Mio.) Timo Hübers: 750.000 Euro (+ 500.000) © Florian Petrow Felipe: 300 Tsd. Euro (unverändert) © Sielski Iver Fossum: 2,5 Millionen Euro (+ 1 Mio.) © imago/DeFodi Miiko Albornoz: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen/dpa Edgar Prib: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © imago/Jan Huebner Michael Esser: 1 Millionen Euro (- 500.000) Noah Joel Sarenren Bazee: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Fishing4 Philipp Tschauner: 1,5 Millionen Euro (unverändert) © Peter Steffen Pirmin Schwegler: 3 Millionen Euro (+ 1 Mio.) © imago/Team 2 (Archiv) Josip Elez: 3 Millionen Euro (+ 500.000) © Petrow Marvin Bakalorz: 2,5 Millionen Euro (unverändert) © AP Photo/Matthias Schrader Matthias Ostrzolek: 3 Millionen Euro (+ 500.000) © dpa Oliver Sorg: 2,5 Millionen Euro (+1 Mio.) © imago/Sielski (Archiv) Julian Korb: 3 Millionen Euro (- 500.000) © dpa Niclas Füllkrug: 15 Millionen (+ 6 Mio.) © Lobback Waldemar Anton: 15 Millionen Euro (+ 3 Mio.) Leo Weinkauf: 0,1 Millionen Euro (+ 150.000) © Florian Petrow Kevin Wimmer: 9 Millionen Euro (- 1 Mio.) © Sielski Walace: 5 Millionen Euro (+ 0,5 Mio.) © Florian Petrow Linton Maina: 1 Millionen Euro (+ 500.000). © imago/Joachim Sielski Mike-Steven Bähre: 250.000 Euro (+50.000) © Florian Petrow Genki Haraguchi: 4,5 Millionen Euro (+ 1 Mio.) © Getty Uffe Bech: 300.000 Euro (- 200.000) © imago/Nordphoto Takuma Asano: 2 Millionen Euro (- 500.000) © Sielski-Press Bobby Wood: 3 Millionen Euro (+ 1 Mio.) © Sielski-Press Babacar Gueye: 500.000 Euro (- 100.000) © Sascha Priesemann Hendrik Weydandt: 0,3 Millionen (+ 150.000) © imago/Jan Huebner

"Eine Saison wie die letzte spielen" "Der Präsident hat mir gegenüber ganz klar kommuniziert: Wir sind in der Tabelle der Möglichkeiten und des Geldes auf Platz 16", meinte Breitenreiter auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr). Entsprechend vorsichtig äußerte sich der Fußballlehrer auch mit Blick auf die Saisonziele. Heldt gab zu Protokoll, man strebe an, "eine Saison wie die letzte zu spielen". Breitenreiter muss Heldt "beipflichten" Und der Coach war ähnlicher Meinung: "Wenn ich vergleiche, wie andere Mannschaften investiert und ihre Kader verstärkt haben, die letzte Saison mit uns auf Augenhöhe waren, dann muss ich Horst beipflichten."

Dringender als ein weiterer Mann auf außen wird ein neuer Innenverteidiger benötigt. Nach dem Kreuzbandriss von Timo Hübers ist die Personaldecke in der Abwehrzentrale dünn. Doch mögliche Verstärkungen wie die Kandidaten Timm Klose und Papy Djilobodji lassen sich bislang schwer realisieren. *Klose zu alt? * "Wir alle haben eine Wunschvorstellung, am Ende sind die finanziellen Ressourcen aber beschränkt", bedauerte Heldt. Nach SPORTBUZZER-Informationen wird frühestens in der kommenden Woche ein Durchbruch erzielt. Beim 30-jährigen Klose gibt es überdies intern Zweifel hinsichtlich des Alters, die geforderte Ablöse könnte ein zu hohes Risiko darstellen. "Es ist noch eine Woche. Selbst nach dem 31.8 kann man noch mit einem arbeitslosen Spieler agieren“, will sich Heldt nicht unter Druck setzen lassen.

Das sind die durchschnittlichen Wettquoten für einen Abstieg der Bundesligisten FC Bayern München: Durchschnittliche Quote von 2600,6 © imago/Icon SMI Borussia Dortmund: Durchschnittliche Quote von 600,6 © imago/DeFodi Bayer Leverkusen: Durchschnittliche Quote von 100,6. © dpa RB Leipzig: Durchschnittliche Quote von 96,6 © Michael Erichsen/bildbyran Via Zuma Press FC Schalke 04: Durchschnittliche Quote von 95,6 © Tim Rehbein TSG 1899 Hoffenheim: Durchschnittliche Quote von 32,2 © Uwe Anspach Borussia Mönchengladbach: Durchschnittliche Quote von 17,2 © Roland Weihrauch VfB Stuttgart: Durchschnittliche Quote von 17 © Marijan Murat VfL Wolfsburg: Durchschnittliche Quote von 8,4 Werder Bremen: Durchschnittliche Quote von 8,2 © Carmen Jaspersen Hertha BSC: Durchschnittliche Quote von 7,6 © 2018 Getty Images Eintracht Frankfurt: Durchschnittliche Quote von 7,5 © 2018 Getty Images FC Augsburg: Durchschnittliche Quote von 7,4 © Getty SC Freiburg: Durchschnittliche Quote 3,8 © Achim Keller Hannover 96: Durchschnittliche Quote von 3,78 © Florian Petrow 1. FSV Mainz 05: Durchschnittliche Quote von 3,45 © 2018 Getty Images 1. FC Nürnberg: Durchschnittliche Quote von 2,05 © Timm Schamberger Fortuna Düsseldorf: Durchschnittliche Quote von 1,75 © Marcel Kusch