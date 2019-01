96-Trainer Breitenreiter zur Verletzung von Ihlas Bebou: "Das ist ganz bitter"

„Der zweite Auswärtspunkt in Folge", sagte 96-Trainer André Breitenreiter mit einem Augenzwinkern nach dem Testspiel am Mittwoch, bei dem seine Mannschaft gegen Zulte Waregem nach einer verkorksten zweiten Halbzeit und 0:3-Rückstand immerhin noch ein 3:3 holte.

"Haben einen deutlichen Schritt nach vorne getan"

"Spaß beiseite. In der ersten Halbzeit haben wir von der Spielanlage einen deutlichen Schritt nach vorne getan. Wir waren die erste Halbzeit deutlich überlegen. Wir haben kompakt verteidigt", so Breitenreiter weiter. 0:0 stand es zur Pause dennoch, 96 ließ vor allem in der ersten Viertelstunde die eine oder andere Torchance liegen. "Da sind wir uns einig, wir haben es verpasst, Tore zu erzielen. Wir haben die klarsten Torchancen nicht gemacht.“