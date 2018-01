96-Trainer Breitenreiter über Tschauner-Fehlgriff: "Tage, an denen man so einen Ball halten kann"

Ein einziges Tor entschied das Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg: In der 72. Minute nahm der Wolfsburger Yunus Malli Maß und schoss aus 30 Metern gen 96-Kasten. "Ich habe den Ball sehr gut getroffen", meinte er nach dem Spiel. Das kann man wohl sagen: Das Spielgerät senkte sich – und schlug hinter dem sich vergeblich streckenden Torwart Philipp Tschauner in die Maschen.

Was nach der Partie die Gemüter bewegte, war die Frage, ob Tschauner den Ball nicht hätte halten müssen. "Das war ein 50:50-Ball", sagte der Torwart selbst über die Szene. Und: "Das Ärgerliche ist, dass mich alle für eine sensationelle Parade feiert, wenn ich den Ball an die Latte lenke. Ich hätte ihn gerne an die Latte gelenkt, aber so heißt es, dass ich da dran sein muss."