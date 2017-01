96-Trainer Stendel lässt keinen mehr gehen

Bis zuletzt ließ 96 offen, ob noch ein Innenverteidiger gehen darf. Florian Hübner und Felipe haben keine Chance auf die Startelf, wenn Salif Sané und Stefan Strandberg fit sind. Vor allem Hübner hatte Angebote, beispielsweise aus Fürth. "Es gibt bei Hübi nichts Neues", sagte Geschäftsführer Martin Bader. Stendel will an allen Spielern festhalten. "Wenn Felipe dabei ist, haben wir auf der Innenverteidigerposition ein großes Angebot", weiß Stendel. Eben: Wenn Felipe dabei ist. Der Brasilianer war häufig verletzt in seiner 96-Zeit. Stendel will nicht darauf vertrauen, dass ausgerechnet in der wichtigsten Rückrunde seit dem vergangenen Aufstieg ein Verteidiger fehlt.

Aktuell vor dem Test gegen die Sportfreunde Lotte (Sonnabend, 15 Uhr, Stadion an der Eilenriede) wird Sané (Oberschenkelprobleme) fehlen. Der Trainer glaubt "fest daran, dass er Anfang nächster Woche wieder einsteigen kann".

Einen weiteren Transfer schloss Stendel übrigens nicht aus. 96 habe "nichts in der Pipeline, aber eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen".