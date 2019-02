96-Trainer Stephan Schmidt im Interview: "Halt doch einfach mal die Klappe"

Stephan Schmidt (42) war bis 2013 Trainer in Paderborn, ein Vorgänger von André Breitenreiter. Seine Karriere als Fußballlehrer ging steil bergauf, er war ein er drei Hauptfiguren in dem ausgezeichneten Dokumentarfilm „Trainer!“ von Aljoscha Pause. „Ich werde in der ersten Liga trainieren. Das ist Fakt“, sagt er in dem Film. Eine Vorhersage, die sich bisher nicht erfüllte. Aber Schmidt ist weiter auf dem Sprung, wurde um ein Haar Nachfolger von Breitenreiter vor dem 96-Spiel in Dortmund. Seine aktuelle Schlüsselposition bei Hannover 96 ist in der U19 - der letzten Jugendstation, wo sich Karrieren entscheiden.