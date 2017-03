96-Training am Mittwoch: Breitenreiter holt fünf Nachwuchsspieler

Bei seiner Premiere als 96-Trainer hatte es André Breitenreiter nicht schwer den Überblick zu velieren: Infolge von Länderspielreisen, Verletzungen und Krankheiten ist die Personalnot ausgeprägt.

Um zwölf Feldspieler zu haben, musste Breitenreiter am Dienstag für sein erstes 96-Training sogar den Video-Analysten Lars Barlemann (27) aktivieren. „Was soll ich machen, bei so wenig Spielern?“, fragte der Trainer am Dienstag.

Tschauner setzt aus

Breitenreiter kümmerte sich nach der Einheit sofort um Nachschub aus der U 21 und der U 19. Am Mittwoch sah das dann so aus: Fünf 96-Nachwuchsspieler trainierten mit den Profis mit. Konkret waren dies Elias Huth, Valmir Sulejmani, Tim Dierßen, Vladimir Rankovic und Markus Ballmert.