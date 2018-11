96-Training: Füllkrug fehlt, Schwegler und Weydandt brechen ab, Muslija blutet

Mit dabei waren auch wieder Mittelfeldstratege Pirmin Schwegler und Linton Maina. Während Youngster Maina zum ersten Mal nach seiner Verletzungspause wieder mit der Mannschaft trainieren konnte, musste Pirmin Schwegler die Einheit abbrechen und den Gang in die Kabine antreten. Der lädierte Fuß, der ihn schon gegen Wolfsburg im DFB-Pokal und Schalke in der Liga außer Gefecht setzte, spielt noch nicht wieder mit. Auch Hendrik Weydandt musste beim Training vorzeitig vom Platz, was vor allem deshalb schwer wiegt, weil Niclas Füllkrug aufgrund seines gereizten Knies erst gar nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte. Weydandt plagen Adduktorenprobleme.

Vor dem zweiten Nicht-Derby innerhalb von zehn Tagen gegen den VfL Wolfsburg stand für Hannover 96 am Dienstag ab 11 Uhr die einzige öffentliche Trainingseinheit vor der Begegnung am Freitagabend (20.30 Uhr) auf dem Programm.

U-19-Knipser Sebastian Soto erstmals bei den Profis

Außerdem trainierten am Dienstag mit Julian Klar und Sebastian Soto zwei 18-jährige aus der U19 der "Roten" zum ersten Mal mit den Profis. Klar ist vom österreichischen Klub FC Blau Weiß Linz geliehen, kam in der U19 bislang auf sieben Einsätze. Der US-Amerikaner Sebastian Soto kam in diesem Sommer ablösefrei von der Akademie des US-Klubs Real Salt Lake. In der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost trumpft Soto bislang groß auf: In neun Spielen erzielte der 1,83 Meter große Stürmer und Außenbahnspieler bereits neun Treffer und legte drei weitere auf. Auf dem Weg zum 96-Trainingsplatz wurde Soto übrigens von seinem Landsmann Bobby Wood begleitet.