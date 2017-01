96-Trainingslager im Liveblog: Über Barcelona nach Jerez

A photo posted by Felix Klaus - Official Site (@fk_11) on Jan 8, 2017 at 6:57am PST

Derweil in Jerez: Der Platz ist schon in den #H96 -Farben geschmückt und wartet auf uns! ⚫️⚪️💚 #NiemalsAllein #96inJerez pic.twitter.com/y6C1kI2lO7

+++++ Drei Talente freuen sich auf ihren ersten Trip mit den Profis. Daniel Stendel nimmt Stürmer Elias Huth (19), Torwart Marlon Sündermann (18) und Linksverteidiger Lars Ritzka mit ins Trainingslager. Mike Bähre und Torwart Timo Königsmann sind noch nicht soweit, dass sie mit der Mannschaft trainieren können und blieben in Hannover.

+++++ Abflug ist um 15.30 Uhr in Hannover. Nach dem Zwischenstopp in Barcelona geht es um 21 Uhr weiter nach Sevilla. Etwa um Mitternacht checkt 96 im Hotel Montecastillo in Jerez de la Frontera ein. Das erste Training ist bereis am Montagfrüh.

+++++ Um 12.08 Uhr parkte der gechartete Üstra-Linienbus mit dem 96-Material am Flughafen. Trikots, Bälle, Freistoß-Dummey, Hütchen – knapp 1,5 Tonnen Material, die als Sondergepäck in den Airbus verfrachtet wurden. Viel Arbeit für Zeugwart Servet Kaya. Die Bälle musste er vor dem Flug platt machen – in Spanien müssen alle wieder aufgepumpt werden.