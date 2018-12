96-Trainingsstart kurz nach Weihnachten: Breitenreiter verkürzt Urlaub!

"Wenn meine Versetzung arg gefährdet ist, fahre ich dann in den Urlaub?", fragte 96-Trainer André Breitenreiter auf der denkwürdigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Angesäuert und entschieden war sein Auftritt. Die Drohung, den Spielern die besinnliche Weihnachtszeit nicht nur unterm Tannenbaum, sondern auch auf dem Trainingsplatz zu bescheren, tritt nicht ein.

Silvester und Neujahr haben die Spieler frei, dann geht es am 2. Januar regulär weiter - dort starten auch alle anderen Bundesligisten mit der Vorbereitung auf die Rückserie.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde wird dennoch deutlich früher als angedacht stattfinden. Einschließlich des heutigen Sonntags kriegen die Profis vier Tage frei. Am 28. Dezember müssen die 96-Spieler auf dem Trainingsplatz antreten. Auch am 29. und 30. Dezember werden die Roten trainieren. "Wir müssen einfach mehr tun und wir wollen vor dem normalen Trainingstart einen Vorsprung erarbeiten."

Forderungen nicht gerecht geworden

"Breite" forderte mindestens einen Sieg in den Kellerduellen gegen den SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf. Mit einem 1:1 im Breisgau und einer unglücklichen 0:1-Niederlage steht 96 letztlich mit nur einem Punkt aus beiden Duellen da. Angedeutet hatte Breitenreiter am Samstag bereits, dass das Straftraining über die Feiertage ausbleibt: "Das Mittel hat gegriffen, die Mannschaft ist in Freiburg und gegen Düsseldorf wieder als Einheit aufgetreten und hat zusammen gekämpft.“