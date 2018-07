96-Unterkunft: Im Schlosshotel kostet das teuerste Zimmer 4900 Euro – pro Nacht

Kein Wunder also, dass Trainer André Breitenreiter und seine Profis bestens gelaunt waren. So ein schöner Empfang, strahlender Sonnenschein, dazu 32 Grad.

In Velden stimmen die Vorzeichen: Statt „raus“ ging’s für 96 gestern rein mit Applaus. Die Mitarbeiter im luxuriösen Schlosshotel am Wörthersee hatten sich zur Begrüßung extra aufgestellt und standen für die sportlichen Gäste aus Hannover Spalier, klatschten und johlten.

Das Hotelgelände grenzt direkt an den See. © dpa

Auch das Drumherum kann sich sehen lassen. Luxuriös thront das Falkensteiner Schlosshotel, in dem die 96-Profis einkehren, am Ufer des glitzernden Wörthersees. Eine traumhafte Kulisse, die Anfang der 90er in der TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ mit Roy Black bekannt gemacht wurde.

Die Mannschaft kommt in Österreich an. © Florian Petrow

Hannover 96 kommt am Falkensteiner Schlosshotel an:

Bei so einer schicken Unterkunft machten auch die anderthalb Stunden Verspätung nichts aus, mit denen der 96-Tross gestern am Hotel ankam. Per Charterflug ging’s nach Klagenfurt, von da aus mit dem Bus weiter bis Velden. Doch die 96-Stars konnten am Vormittag nicht pünktlich in Hannover los.

Eigentlich sollten sie um 12.30 Uhr im Luxushotel ankommen. Stattdessen fuhr der 96-Bus erst um 13.49 Uhr in Velden vor. Im Hotel gab’s für die Profis schnell Mittagessen, das angesetzte Training wurde eine Stunde nach hinten gelegt auf 17 Uhr. Da war die Hitze dann auch nicht mehr ganz so beißend auf dem Platz, der nur wenige Minuten von der 96-Unterkunft entfernt liegt – und der trotz der hohen Temperaturen in gutem Zustand ist.