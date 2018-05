96, Wolfsburg oder freie Wirtschaft: Wer schnappt sich Erfolgsmanager Benjamin Chatton?

Während der gesamten aktiven Recken-Zeiten ist Benjamin Chatton (37) ein gefragter Manager, immer mal wieder war ein Wechsel im Gespräch. Nach der Saison hört er auf bei Hannovers Handballern, kurz nach der Europa-Quali – um etwas Neues anzufangen. Nach Sportbuzzer-Informationen bleibt Chatton in der Region. An interessierten Arbeitgebern dürfte es nicht mangeln. Wer schnappt sich den Erfolgsmanager?

Chatton will „zum ersten Mal eine berufliche Herausforderung außerhalb des Handballkosmos“ annehmen. Ein großer Schritt für den Recken-Macher. Geht Chatton den nächsten Schritt in Hannover und geht zu 96? Es wäre ein Wechsel, der naheliegt. Clubboss Martin Kind hält richtig viel von dem Manager: „Benjamin Chatton hat ausgezeichnete Arbeit geleistet“, schwärmt er auf Nachfrage, wiegelt dann aber ab: „Ich kann allerdings absolut ausschließen, dass er als hauptamtlicher Vereinsvorstand für uns tätig sein wird. Das wäre viel zu teuer.“ Also nichts mit 96 – weder im e. V. noch bei den Profis.