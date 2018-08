HSV bangt um verletzten Kapitän: Einsatz von Aaron Hunt gegen Holstein Kiel fraglich

Der Einsatz von Aaron Hunt beim Saisonstart des Bundesliga-Absteigers Hamburger SV am Freitagabend (20.30 Uhr - hier im Liveticker) gegen Holstein Kiel ist ungewiss. Der Mittelfeldspieler, den Trainer Christian Titz als hängende Sturmspitze aufbieten möchte, laboriert an Wadenproblemen. Hunt wurde am Donnerstag behandelt und soll am Freitag mit der Mannschaft trainieren. Sollte er ausfallen, stehen die Stürmer Pierre-Michel Lasogga, Manuel Wintzheimer und Fiete Arp als Alternativen bereit.