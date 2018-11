Aaron Ramsey zum FC Bayern? Bericht über Einigung mit Arsenal-Star

Manuel Neuer (32 Jahre/990 von 990 Einsatzminuten in elf Pflichtspielen: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, 0 Tore/0 Vorlagen): Von den Bossen vehement verteidigt, hat der einstige Welttorhüter Kratzer in seiner Aura der Unantastbarkeit bekommen durch Fehler mit Bayern (gegen Augsburg) und in der Nationalelf (in Holland). Strafraumbeherrschung und das Herauslaufen nach Ecken waren jeweils das Problem. Nach seiner knapp einjährigen Verletzungspause ist Neuer nun wieder seit drei Monaten im Rhythmus, sollte also langsam wieder der Alte werden. © imago/Ulmer/PT