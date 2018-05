Jetzt live: Die TSV Hannover-Burgdorf kämpft nochmal um Europa

Die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega muss deshalb den sechsten Platz, der in diesem Jahr zur Teilnahme am EHF-Pokal ausreicht, gegenüber MT Melsungen verteidigen. Dafür reicht ein Punkt - heute soll ab 12.30 Uhr im letzten Heimspiel der Saison gegen den SC DHfk Leipzig die Teilnahme am internationalen Wettbewerb eingetütet werden.