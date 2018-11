Niedersachsenpokal-Halbfinale: TSV Havelse gegen Drittligisten, 1.FC Wunstorf auswärts

Am Abend fand im Sporthotel Fuchsbachtal Barsinghausen die Auslosung des Niedersachsen-Pokal statt. Das Turnier ist erstmalig in zwei verschiedene Zweige aufgeteilt. Einerseits spielen die niedersächsischen Dritt- und Regionalligisten und andererseits die Oberliga-Klubs aus Niedersachsen und die Pokalsieger der vier NFV-Bezirke gegeneinander. Bis ins Halbfinale haben es unter anderem der TSV Havelse und der 1. FC Wunstorf geschafft, die vor schwere Aufgaben gestellt werden.

Der TSV Havelse startet in der Dritt- und Regionalliga- Runde. Die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek steht in seiner Liga auf dem drittletzten Tabellenplatz. Der letzte Sieg der Havelser liegt fast genau einen Monat zurück. Damals schmiss der Regionalligist den Ligakonkurrenten Germania Egestorf Langreder aus dem Niedersachsenpokal. Im Halbfinale emfängt der TSV Havelse den Drittligisten SV Meppen . Die zweite Partie um den Einzug ins Finale bestreiten der SV Drochtersen/Assel gegen den VfL Osnabrück .

1.FC Wunstorf muss auswärts ran

Die Wunstorfer treten als Oberligist an. In ihrer Liga befinden sie sich zur Zeit auf dem letzten Tabellenplatz. Ein Aufwärtstrend ist allerdings klar zu erkennen. Die letzten drei Partien gegen den SC Spelle-Venhaus, den FC Hagen/Uthlede und den VfL Oythe konnten die Wunstorfer ohne Gegentor für sich entscheiden. Vor einem Monat gewannen sie im Viertelfinale mit 2:1 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim. Gegner des 1. FC Wunstorf im Niedersachsenpokal-Halbfinale wird der SV Atlas Delmenhorst sein. Die Wunstorfer müssen nach Delmenhorst reisen. Der FC Eintracht Northeim kämpft zu Hause gegen den TuS Bersenbrück um den Finaleinzug. Die Spiele finden in der Zeit rund um Ostern 2019 statt.