Jetzt im Livestream: Waspo 98 fordert die Recken zum Crossover-Match

Das hat es so noch nie gegeben: Die Handball-Bundesligaspieler der TSV Hannover-Burgdorf messen sich am Freitag ab 19 Uhr (hier im Livestream) mit den Wasserballern von Waspo 98 Hannover auf fremdem Terrain: im Wasser. Heimvorteil für Waspo also, das die vereinbarte Wette gewinnen will - ohne Gegentor zu bleiben.