Abgänge von Hannover 96: Was machen eigentlich Jonathas, Uffe Bech und Co?

Er galt als Hoffnungsträger, entpuppte sich am Ende allerdings als Enttäuschung. Zu Saisonbeginn verlieh Hannover 96 Rekordtransfer Jonathas in seine Heimat nach Brasilien - dort läuft es für den Stürmer ähnlich wie in der Bundesliga. Alle 96-Abgänge aus dem Jahr 2018 im Überblick.