Abgelehnte Mitgliedsanträge: Hannover 96 macht Schlichtungsangebot für Antragsteller

Stimmt der Abteilungsleiter dem Mitgliedsgesuch zu, dann werde "zugesichert", dass die Mitgliedschaft anerkannt und eingetragen wird - dies auf Wunsch sogar rückwirkend zum 1. Juli. In diesem Fall soll es nachträglich einen Rabatt auf die bereits vor Saisonbeginn erworbene Dauerkarte geben.

Vom Ehrenrat und den Abteilungsleitern von Hannover 96 gibt es Rückendeckung für die Ablehnung von 119 Mitgliedsgesuchen. Die Ablehnung des Sammelantrags sei satzungsgemäß und nicht zu beanstanden gewesen, teilten die Gremien am Donnerstag über den Verein mit. Um allerdings "Missverständnisse und Probleme bezüglich der Ablehnung" auszuräumen, macht der Verein ein Schlichtungsangebot an die abgelehnten Mitgliedsinteressenten. Sie können ihre Anträge einzeln nochmal neu stellen.

96-Fans strecken ihre Schals in die Lüfte. © Team zur Nieden

Enjoy the silence: Die Kurve blieb auch beim Spiel gegen den 1. FC Köln still. © Team zur Nieden

Die Ablehnung von 119 Mitgliedsanträge für die Abteilung "Tradition", die von der Fanbewegung "IG Rote Kurve" beim Aufstiegsspiel in Sandhausen gesammelt worden war, hatte ein bundesweites Presseecho ausgelöst. Kritiker vermuteten, dass der 96-Vorstand damit verhindern wollte, dass Gegner von Clubchef Martin Kind in den Verein kämen und so dessen Übernahmepläne verhindern könnten.

Kind hatte lediglich die Ablehnung der 119 Mitgliedsanträge bestätigt, jedoch nie einen Grund hierfür genannt. Die Antragssteller erhielten eine kurze Mitteilung, dass ihr Mitgliedsgesuch abgelehnt wurde - ebenfalls ohne Begründung.