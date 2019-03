Ablösefreier Werner-Wechsel laut RB Leipzigs Ralf Rangnick „Keine Option"

Leipzig. In den vergangenen Tagen ist in verschiedenen Medien über eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und Berater Karlheinz Förster bezüglich eines Wechsels von Timo Werner spekuliert worden. Dies hat RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick am Freitag dementiert: "Diese Einigung kann es zumindest für das Jahr 2019 unmöglich geben. Dafür müssten wir involviert und einverstanden sein. Das sind wir nicht. An uns ist bisher niemand herangetreten, auch nicht Bayern München."