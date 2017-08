Abouchabaka: Mit rasantem Tempo zu den Profis von RB Leipzig

Anzeige

Leipzig. Elias Abouchabaka ist seit zwei Jahren bei RB Leipzig. In dieser kurzen Zeit erreichte er ein großes Ziel – er gehört als 17-Jähriger zum Profikader des Vizemeisters. „Die Entwicklung hätte nicht besser laufen können. Ich durfte bisher alles mitnehmen, was irgendwie ging“, sagt der Offensivspieler. Im ersten Jahr kickte er als 15-Jähriger bereits in der U17. In diesem Sommer spielte Abouchabaka mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der EM und dabei eine tragende Rolle.

Spätestens mit seinen drei Toren und zwei Vorlagen während der EM hat er Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick überzeugt. Nach dem Turnier gab es das finale Gespräch, dass er bei den Profis dabei ist. „Es ist noch mal etwas ganz anderes, mit den Großen zu kicken. Es macht einfach unheimlich viel Spaß“, sagt Abouchabaka.

Er dürfe sich als junger Spieler auch Fehler leisten – die Trainer stehen hinter ihm. „Mir wurde gesagt, ich soll auf dem Platz einfach frech sein und das machen, was ich am besten kann.“ Also in der Offensive wirbeln. U17-DFB-Trainer Christian Wück spricht von unbegrenzten, technischen Fähigkeiten bei Abouchabaka. Der 17-Jährige über seine Stärken: „Ich habe ein relativ variables Spiel, kann ins Dribbling gehen, das Spiel aber auch mit wenigen Kontakten schnell machen. Dadurch bin ich für den Gegner schwer berechenbar. Und ich denke, ich habe auch ein gutes Auge für den Mitspieler.“

Beim Test in der Vorbereitung der Profis in Meuselwitz schnürte er gleich mal einen Doppelpack, gibt aber zu: „Innerlich ist man bei solchen Spielen schon noch aufgeregt.“ Der variable Offensivfußballer kickt bei der U17-Auswahl zentral hinter den Spitzen. Bei RB spielt er vor allem auf der linken Zehn und damit auf der gleichen Position, wie Vorlagenkönig Emil Forsberg. „Es ist großartig, sich von ihm Sachen abschauen zu können. Von einem der besten Spieler der Bundesliga Tipps zu bekommen ist für meine Entwicklung optimal.“

„Elias is here to fulfill his dreams“

Die letzten zwei Jahre schaute er sich die Spiele der RB-Profis im Stadion oder Fernsehen an, nun ist er bei jedemTraining dabei. Spielpraxis wird er zunächst vor allem in der U19-Bundesliga bekommen. Doch auch international stehen reizvolle Aufgaben bevor. Parallel zu den Profis in der Champions League nimmt die U19 an der Youth League teil. Zudem steht im Oktober die U17-WM vor der Tür, für die er nach seinem starken EM-Auftritt gesetzt sein dürfte. Bereits mit vier Jahren begann der gebürtige Berliner beim Kiezverein SV Blau-Weiß Berolina Mitte. Als Achtjähriger wechselte er in den Nachwuchs von Hertha BSC. Im Sommer 2015 entschied er sich, auch weil es einige Streitigkeiten mit dem Verein gab, für den Schritt nach Leipzig. 250 000 Euro soll RB für ihn auf den Tisch gelegt haben.

Für Abouchabaka war beim Wechsel vor allem eines wichtig: „Ich konnte hier Schule und Sport viel besser in Verbindung bringen, weil ich unbedingt das Abitur machen wollte.“ Sein Motivations-Spruch am Spiegel des Hotelzimmers im Trainingslager in Seefeld lautete: „Elias is here to fulfill his dreams“. Bei dem Tempo des 17-Jährigen dürfte es nicht mehr lange dauern, bis auch die ersten Einsatzminuten im Fußball-Oberhaus auf seiner Visitenkarte stehen. Dann hätte er sich tatsächlich einen weiteren großen Traum erfüllt.

