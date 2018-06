Abschied nach der WM? Argentinien-Star Messi schließt Rücktritt nicht aus 

Das wäre ein herber Verlust für die Argentinier. Offenbar kann sich Edeltechniker Lionel Messi einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der WM in Russland vorstellen. Der 30-jährige sorgt mit seinen Aussagen für Aufsehen. Angesprochen auf einen möglichen Rücktritt aus der Albiceleste sagte der Spieler der spanischen Zeitung Sport: "Ich weiß es nicht nicht. Es hängt alles davon ab, wie wir abschneiden".

Als Begründung für mögliche Abschiedsgedanken führt der schnelle Offensivstar die verlorenen drei Finalspiele der vergangen Jahre, sowie die "schwierigen Momente mit der argentinischen Presse" an. Konkret von einem Abschied sprach der Gaucho-Star allerdings nicht. Messi will abwarten, wie sich seine Mannschaft bei der WM schlägt. Besonders die WM-Finalniederlage 2014 gegen Deutschland dürfte den Gauchos noch immer in den Knochen stecken.