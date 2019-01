Abschied ohne Worte: Ist nach dem BVB-Spiel endgültig Schluss für 96-Trainer Breitenreiter?

Ein Handschlag, ein Small-Talk, das war es erstmal. André Breitenreiter begrüßte am Montag um kurz vor zwölf zum Neujahresempfang 96-Chef Martin Kind und Manager Horst Heldt. Anschließend bemühten sich die 96-Köpfe darum, die hitzige Trainerdebatte runterzukühlen. Die Beurlaubung des Trainers Breitenreiters war zwar besprochene Sache gewesen. Kind sprach aber noch von „Spekulationen“. Mit dem Trainer selbst hatte Kind darüber „noch nicht gesprochen“, sagte der 96-Chef. Das sollte nach dem Empfang Heldt übernehmen.

Breitenreiter vor dem Aus? So reagieren die 96-Fans

Kein Bekenntnis über das Dortmund-Spiel hinaus

Weil die Beurlaubung gestern – anders als geplant – nicht verkündet wurde, schalteten die Veranwortwortlichen auf Zeitspiel-Modus. Breitenreiter, sagte Heldt, „ist am Samstag in Dortmund unser Trainer“. Heldt reagierte damit auf die Berichterstattung der HAZ, der NP, dem Fachmagazin Kicker und der Bild-Zeitung. „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, sagte Kind, aber ein Bekenntnis zum Trainer gab es ebenfalls nicht – zumindest nicht, was über das Dortmund-Spiel hinausginge. Und da, sagte Kind, sei ein 96-Sieg „eher nicht realistisch".

Wie ist die Fristverlängerung bis Dortmund dann zu verstehen? Doch eine Chance für den Trainer? Nach Informationen der HAZ plante 96, mit einem Interimstrainer in das Spiel beim formstarken Spitzenreiter zu gehen, um den möglichen neuen Kandidaten genauer zu prüfen und ihn vor einer klaren Niederlage direkt nach Amtsantritt zu bewahren.