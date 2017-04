Abschied vom Understatement: RB Leipzig will direkt in die Königsklasse

Leipzig. Nach dem bestandenen Härtetest beim FSV Mainz 05 legte Ralf Rangnick die letzte Zurückhaltung ab. „Schlechter als Vierter werden wir nicht mehr“, sagte der Sportdirektor von RB Leipzig im Anschluss an den 3:2 (0:0)-Sieg des Aufsteigers und gab für den Saison-Endspurt in der Fußball-Bundesliga die Direktqualifikation für die Champions League als Ziel aus: „Jetzt geht es im Kampf mit Hoffenheim und Dortmund darum, wer Zweiter und Dritter wird. Denn Vierter will keiner werden. Wir auch nicht.“

Thema Europa League ist abgehakt

Zum 1. FC Köln auf Rang fünf sind es schon 15 Zähler, weshalb sich die Leipziger sieben Spieltage vor Schluss mit dem Thema Europa League gar nicht mehr beschäftigen. „Da müssten wir ja alles verlieren und die anderen mindestens fünf Spiele gewinnen“, rechnete Rangnick kopfschüttelnd vor.

Auf dem angestrebten Weg in die Königsklasse legte der Neuling beim 3:2 in Mainz eine weitere Reifeprüfung ab. Denn die unbestrittenen fußballerischen Qualitäten der Sachsen waren an diesem Abend kaum gefragt. Es ging richtig zur Sache, doch anders als in der Vergangenheit ließ sich RB nicht einschüchtern. „Ich habe jeden noch nie so kämpfen und sich in jeden Ball reinwerfen gesehen, aber das war auch nötig“, lobte Rückkehrer Timo Werner. „Wir haben gezeigt, dass wir da sind und uns nicht unter Druck setzen lassen.“