Abschiedsspiel für RB-Leipzig-Legende Dominik Kaiser  

Timo Röttger (31): „Ihr immer mit eurem Timole“, pflegte Coach Alexander Zorniger zu Journalisten zu sagen, wenn sie mal wieder nach den Einsatzchancen des Kreativspielers fragten. Die Fans liebten ihn und hätten ihn auch gern länger in Leipzig gesehen. 2014 bekam Röttger keinen neuen Vertrag und ging zu Viktoria Köln. Jetzt spielt er bei Sonnenhof Großaspach in der Heimatregion von RB-Sportdirektor Ralf Rangnick. © Christian Modla

Bastian Schulz (31): Er war beim Triumph gegen die Sportfreunde Lotte in beiden Spielen komplett auf dem Rasen dabei. In der 3. Liga konnte sich der gebürtige Hannoveraner bei RB nicht mehr durchsetzen und wechselte in der Winterpause zum VfL Wolfsburg II. Seit 2016 spielt Schulz für den VfL Osnabrück. Nebenbei studierte er BWL. © Christian Modla

Sebastian Albert (30): Ein Jahr durfte Sebastian Albert in der Saison 2010/11 bei RB spielen. Dann gab es mal wieder einen Umbruch im Team. Über Grün-Weiß Piesteritz ging es für den gebürtigen Leipziger weiter zum ZFC Meuselwitz, wo er bis heute spielt. Immerhin: Seinen Enkeln kann er einmal erzählen, dass er ein Tor für RB erzielt hat. Es war am 29. Mai 2010 gegen den FC Sachsen der 1:1-Ausgleich bei der 1:2-Niederlage gegen die Leutzscher vor 10.000 Zuschauern in Liga fünf. © Taubert

Clemens Fandrich (26): Sein Name steht für einen entscheidenden Treffer - Clemens Fandrich schoss RB mit seinem 2:1 gegen Paderborn vor zwei Jahre in die nächste Runde des DFB-Pokals. Dennoch: In der 2. Bundesliga wurde es für den Dribbler schnell eng in Leipzig. Ausleihe nach Aue, Wechsel nach Luzern und nun ein Vertrag bis 2020 erneut beim FC Erzgebirge geben dem gebürtigen Berliner Sicherheit. © Christian Modla

Christian Reimann (37): Er kann es nicht lassen. Christian Reimann kickt bei seinem Heimatverein Grün-Weiß Stadtroda in Thüringen noch immer. Im wahren Leben arbeitet er bei den Stadtwerken seiner Heimatstadt. Bei RB Leipzig spielte der Mittelstürmer in der Saison 2010/11 und erzielte elf Tore. © Christian Modla

Jeremy Karikari (29): Vom Mittelfeldspieler bleibt vor allem das unrühmliche Ende bei RB in Erinnerung. Nach dem Stadtderby gegen den 1. FC Lok feierte der gebürtige Hamburger in der Innenstadt-Diskothek „L 1“ und war in eine derbe Prügelei verwickelt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers wurde „aufgrund von nicht tolerierbarem Verhalten in der Öffentlichkeit“ im Mai 2013 nach nur einem Jahr gekündigt. Im Sommer wechselte er von Eintracht Norderstedt zu TuS Dassendorf (Oberliga Hamburg). © Christian Modla

Massimo Bruno (23): „In ihm schlummert viel mehr“, sagte Ralf Rangnick über den Belgier im vergangenen Jahr. Zeigen konnte das Massimo Bruno in Leipzig kaum. Die Konsequenz: Ausleihe an den RSC Anderlecht bis zum 30. Juni 2017. Der Mittelfeldspieler besitzt noch bis 2019 einen Vertrag bei RB und wird für ein weiteres Jahr an Anderlecht ausgeliehen. © Gepa

Thiago Rockenbach da Silva (32): Nach hinten mochte der Brasilianer nicht gern arbeiten. Den damaligen Trainer Alexander Zorniger regte das auf und in einem Spiel holte er Rockenbach schon in der Pause vom Platz. Der Coach damals: „Die Auswechslung war nicht die Höchststrafe. Die wäre es gewesen, wenn ich ihn ausgewechselt hätte, als ich das erste Mal dran gedacht habe.“ Rockenbach spielt für den BFC Dynamo. © Christian Modla

Paul Schinke (26): Und noch so ein Talent aus Leipzig. Paul Schinke war in Probstheida und Leutzsch aktiv und spielte von 2010 bis 2015 für RB. Jetzt schnürt er wieder für den 1. FC Lok die Töppen und hat sich beim Regionalligisten gerade auf einen Vertrag bis 2019 geeinigt. © Christian Modla

Stefan Kutschke (28): Aus seiner Liebe zu Dynamo machte der Dresdner nie einen Hehl. Für RB erzielte er zwischen 2010 und 2013 dennoch 25 Tore. Dann versuchte er sich beim VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga, schaffte dort den Durchbruch aber nicht. Zuletzt war er ein Jahr bei seinem Lieblingsverein an der Elbe, spielt aber künftig für den FC Ingolstadt, Vertrag bis 2021. © dpa

Daniel Frahn (30): Mit seiner Schnodderschnute hat der Stürmer immer einen lockeren Spruch auf der Lippe. Seinen Worten ließ er stets Taten folgen. Unvergessen seine drei Tore beim Pokaltriumph gegen den VfL Wolfsburg. 2015 war nach fünf Jahren Schluss in Leipzig. Über Heidenheim ist Frahn beim Chemnitzer FC gelandet. Nebenbei ist er an einer Eisdiele in Leipzig beteiligt. © dpa

Atinc Nukan (23): Wenn die Bezeichnung Abwehrturm auf einen Spieler passt, dann auf den Türken mit seinen 1,96 Meter. Vor allem bei den weiblichen Fans sammelte der Modellathlet kräftig Punkte. Auf dem Platz ließ er allerdings oft Wünsche offen und zeigte immer wieder technische Schwächen. RB hat Nukan noch bis 2020 unter Vertrag, lieh ihn aber an Besiktas Istanbul aus. Eine Zukunft in Leipzig scheint wenig wahrscheinlich. Mit einem Kreuzbandriss muss er derzeit pausieren. © Christian Modla

Anthony Jung (25): Er ist ein begnadeter Linksfuß, steht aber noch vor einer unklaren Zukunft. Anthony Jung war an den FC Ingolstadt ausgeliehen, allerdings nur für die 1. Bundesliga. Nach dem Abstieg geht’s zurück nach Leipzig (Vertrag bis 2019). Eine Zukunft bei RB hat er freilich kaum. Jetzt spielt er bei seinem Ex-Trainer Alexander Zorniger in Kopenhagen für Bröndby. © Christian Modla

Erik Domaschke (31): Der gebürtige Leipziger kehrte 2012 in seine Heimatstadt zurück. Nach seinem ausgelaufenen Engagement bei Hessen Kassel war er vereinslos und erhielt wegen den Verletzungen von Benjamin Bellot und Andreas Kerner eine Chance. Zwei Jahre lange war er bei den Profis aktiv und feierte auch zwei Aufstiege bis in die 2. Bundesliga mit. Im Jahr 2015 spielte Domaschke noch in der zweiten Mannschaft von RB und schloss sich dann Rot-Weiß Erfurt. Jetzt ging die Reise weiter, zum SV Meppen. © Christian Modla

Juri Judt (30): Seine Ausbildung erhielt er bei Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Mit RB stieg der gebürtige Kasache in die 3. Liga auf, musste aber in den Winterpause 2014 den Verein verlassen. Im vergangenen Jahr unterschrieb er in Seligenporten (Regionalliga), löste im Sommer seinen Vertrag wieder auf, um sich seiner Ausbildung als Verwaltungswirt zu widmen. Jetzt hängt Judt noch eine Saison bei seinem Jugendverein FC Bayern Kickers Nürnberg (Bezirksliga) dran. © Christian Modla

Michael Lerchl (30): Blau-Weiß Zorbau steht für ehrlichen Fußball in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Dorthin hat es Michael Lerchl verschlagen. Er gehörte dem ersten RB-Team im Jahr 2009 an und war dann fünf Jahre in Markranstädt aktiv. Im Nachwuchs spielte er für Dynamo Dresden und den FC Bayern München. Auf die Glamourwelt hatte er keine Lust mehr. Die Geschäftemachereien gingen ihm auf die Nerven, sagte der in Windhoek geborene Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr. © Picture Point

Patrick Koronkiewicz (26): Das Missverständnis dauerte ein Jahr: Von Peter Pacult verpflichtet und von Alexander Zorniger übernommen, konnte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler nicht durchsetzen und lief zuletzt nur in der zweiten Mannschaft von RB in der Landesliga auf. Mit Viktoria Köln scheiterte er gerade gegen den FC Carl Zeiss Jena in der Relegation um den Drittligaufstieg. Der Verteidiger bleibt damit in der Regionalliga. © Christian Modla

Georg Teigl (26): Der Österreicher hat die Anlagen seines Vaters Kurt geerbt. Die 100 Meter schafffte der ehemalige Sprinter in 10,3 Sekunden, Sohn Georg ist kaum langsamer. 2014 kam er zu RB und schaffte den Aufstieg in die 1. Bundesliga, wechselte dann aber zum FC Augsburg. Der Anfang bei den Schwaben war schwer, auch weil er sich beim Auswärtsspiel mit dem FCA von den Leipziger Fans feiern ließ. Inzwischen liebt ihn auch der Augsburger Anhang. © Christian Modla

Yordy Reyna (23): Der Peruaner sollte in der Rückrunde 2015 mit RB den Aufstieg schaffen. Das gelang nicht, und der von Salzburg ausgeliehene Profi musste nach nur einer Halbserie wieder zurück nach Österreich. Inzwischen spielt er in Kanada bei den Vancouver Whitecaps und steht dort noch bis Ende 2018 unter Vertrag. © Gepa

Smail Prevljak (22): Er wurde als eines der größten Talente im RB-Nachwuchs hofiert. Der Sprung in den Männerbereich war für ihn 2014 noch zu groß und der Bosnier wechselte zunächst zum Salzburger Farmteam FC Liefering. Ein Kreuzbandriss warf ihn im vergangenen Jahr zurück. In der abgelaufenen Saison wurde er mit RB Salzburg Meister und erzielte in elf Spielen zwei Tore. Sein Vertrag läuft noch bis 2018. © Christian Modla

Tobias Willers (30): Diese eine Geschichte wird Tobias Willers wohl nie los. In der Relegation zur 3. Liga mit den Sportfreunden Lotte brachte er mit seinem Eigentor in der Verlängerung die Roten Bullen zurück auf die Erfolgsspur. RB verpflichtete ihn aber wegen seines Einsatzes und der Ruhe am Ball. Die Leipziger Fans sangen als Dank für den Neuzugang in der 3. Liga regelmäßig: „Ohne Willers wären wir nicht hier.“ Sein Vertrag beim VfL Osnabrück läuft gerade aus. Willers wurde zudem vom Sportgericht für vier Monate gesperrt, weil er an einer Spielmanipulation beteiligt gewesen sein soll. Das Verfahren läuft noch, die Zukunft ist ungewiss. © Christian Modla

Tim Sebastian (33): In Leipzig geboren und aus gesundheitlichen Gründen an der Ostsee aufgewachsen, kam Sebastian im Jahr 2010 von Hansa Rostock zu RB. In der Defensive verdiente sich der Musterprofi schnell den Namen Mr. Zuverlässig. Für die 1. Bundesliga reichte es nicht mehr. Sebastian schloss sich 2016 dem SC Paderborn an, löste den Vertrag aber inzwischen auf und will sich nun seinem Studienabschluss widmen. Er könnte in einer unteren Liga noch einmal auftauchen. © Gepa

Matthias Morys (30): Kopfballstark und schnell (100 Meter in 11,0 Sekunden): Matthias Morys stieg mit RB Leipzig in die 2. Bundesliga auf. Auch für ihn war allerdings in der Winterpause 2015 Schluss, und es ging per Leihe zurück zur SG Sonnenhof Großaspach. Im vergangenen Sommer schloss sich Morys VfR Aalen an und besitzt dort einen Vertrag bis 2020. © Christian Modla

Roman Wallner (35): Der Stürmer tauchte 2012 in Leipzig auf und sollte in der Offensive für mehr Dampf sorgen. In 16 Spielen erzielte er sechs Treffer und ging nach der Saison zu Wacker Innsbruck. Beim SV Grödig wollte Wallner 2014 noch einmal angreifen, das Team wurde wegen Finanzproblemen aber 2016 zurückgezogen. Ein Jahr Vereinslosigkeit folgte. Damit wollte Wallner aber nicht abtreten. Kommende Saison spielt er wieder mit Grödig in der dritten Liga. © Christian Modla

André Luge (26): Der Mittelfeldartist fiel RB im Spiel gegen Zwickau auf. Luge durfte zu den Bullen wechseln, blieb aber nur ein Jahr. Unschön: In einem Spiel mit RB II gegen Stollberg prahlte er auf dem Platz mit seinem Gehalt. Die Quittung waren eine Geldstrafe und Sozialstunden. Zuletzt stand er bei Zweitligaaufsteiger Regensburg unter Vertrag, der jetzt aber ausläuft. Künftig spielt Luge für DJK Vilzing in der Bayernliga. © Christian Modla

Mikko Sumusalo (27): Der Finne tat sich von Anfang an schwer in Leipzig. Die deutsche Sprache erlernte er nur mühsam, das größere Problem waren aber seine Verletzungen. Die Achillessehen schmerzte lange und hartnäckig. Nach nur einem Jahr wurde der Nationalspieler 2015 an Hansa Rostock ausgeliehen. Zurück in Leipzig reichte es nur für einige Einsätze in der zweiten Mannschaft. Vergangene Saison spielte er bei Rot-Weiß Erfurt, erhielt aber keinen neuen Vertrag. © Christian Modla

Joshua Kimmich (22): Es ist die Erfolgsgeschichte schlechthin. Der VfB Stuttgart wollte ihn nicht für die erste Mannschaft. RB holte den 18-jährigen Rohdiamanten nach Leipzig, warf die Schleifmaschine an und verlor seinen Edelstein dann an den FC Bayern München. Dort wurde Kimmich unter Pep Guardiola zur Stammkraft und zum Nationalspieler. Unter Carlo Ancelotti hatte er es schwerer und viele RB-Fans hofften auf eine Rückkehr. Nix da, Kimmich soll Nachfolger von Philipp Lahm werden. © dpa

Omer Damari (28): RB und Omer Damari – diese Verbindung scheint nicht zu passen. Erst Leipzig, dann Salzburg und anschließend New York hießen die Teams des Stürmers aus Israel. Erfolgreich waren diese Stationen allesamt nicht. Derzeit ist er als Leihspieler bei Maccabi Haifa aktiv. Sein Vertrag in Leipzig ist noch bis 2018 gültig. © Archiv

Tom Nattermann (24): „Jungbulle“ Nattermann wurde der RB-Nachwuchspieler seit der U 17 stets genannt und ihm eine große Zukunft vorhergesagt. In Leipzig setzte er sich dann aber nicht durch und wechselte 2015 nach Aue. Über Jena ging‘s weiter zu Energie Cottbus. Die Lausitzer verließ Nattermann gerade und schloss sich Regionalligist Germania Halberstadt an. © Christan Modla

Christos Papadimitriou (23): Der Grieche kam 2013 als hoffnungsvolles Talent von AEK Athen, wurde aber schon nach einem halben Jahr an den FC Liefering ausgeliehen. Weder in Österreich noch in Deutschland schaffte er den Sprung in den Profikader und schloss sich dem FC Inter Leipzig an. Zuletzt war er an Eintracht Trier ausgeliehen. Künftig spielt der Grieche für Energie Cottbus. © Regina Katzer

Stefan Hierländer (26): Er wollte sich durchbeißen, musste nach anderthalb Jahren in Leipzig wieder gehen: Stefan Hierländer. Er kennt ebenfalls die Route Salzburg – Leipzig bestens. Sportdirektor Ralf Rangnick legte ihm 2015 einen Wechsel nahe. Für Hierländer ging es bei Sturm Graz weiter. In der abgelaufenen Saison wurde sein Team Dritter und spielt nun Europa League. © Christian Modla