Erfolgreicher Abschluss der Hauptrunde: Indians besiegen Icefighters Leipzig mit 2:1!

Die Hannover Indians haben die Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga mit einem Sieg abgeschlossen. Am heimischen Pferdeturm gab es einen 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)-Erfolg gegen die Icefighters Leipzig, womit die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio die Traumausbeute von 100 Punkte erreicht hat.

Das war am Sonntagabend anders, denn die Resultate der Selber Wölfe und der Memmingen Indians hatten für einen Großteil der 2638 Zuschauer einen hohen Informationsgehalt. Auf einen diesen Gegner wird der ECH treffen, was sich möglicherweise am Freitag im direkten Duell in Memmingen entscheiden wird – eine gute Gelegenheit also für die ECH-Verantwortlichen, vor Ort oder vermutlich eher im Internet-Livestream gleich beide Teams unter die Lupe zu nehmen.

Finkel gleicht sehenswert aus

Und solche Informationen waren auch nötig zur Unterhaltung, denn das erste Drittel bot diese nicht: Keine Tore, keine Strafzeiten – aber immerhin ein Spiel mit wenig Unterbrechungen, die Bruttospielzeit dieses Abschnitts betrug nur rekordverdächtige 26 Minuten. Zu Beginn des zweiten Drittels brachte Dmitri Komnik die Leipziger in Führung (26.). Armin Finkel gelang, nachdem er zuvor noch einen Gegenspieler aussteigen ließ, der sehenswerte Ausgleich (31.).