Abseitstor des Hamburger SV bringt RB Leipzig aus dem Tritt

Leipzig. Ralph Hasenhüttl hatte am Samstag nur wenig Verständnis für die Entscheidung des Videoassistenten in Köln. Denn der war nach dem 1:1-Ausgleich des Hamburger SV zu Rate gezogen worden. Auch RB-Verteidiger Willi Orban sagte: „Von meiner Perspektive war es klar abseits“. Zwischen ihm und Lukas Klostermann war der Ball in der 29. Minute auf Filip Kostic durchgesteckt worden. Der Serbe umkurvte Leipzigs Keeper Peter Gulacsi und erzielte das darauffolgende Tor irregulär, wie die Wiederholungen auf den TV-Bildschirmen deutlich zeigten.