Abstiegskampf in ausverkaufter Halle - SC DHfK empfängt Gummersbach

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig befindet sich im Abstiegskampf und zieht vor dem Heimspiel am Sonntag (Anwurf 16 Uhr in der Arena) alle Register. Die Sache ist nämlich klar: Sollten die Sachsen auch das dritte Spiel in Folge verlieren, dann rücken die letzten beiden Tabellenplätze immer näher. Zumal sich die Gummersbacher dann bis auf einen Punkt auf Tuchfühlung zu den Leipzigern befänden. Die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher: Kiel auswärts und Melsungen sowie Füchse Berlin zu Hause heißen die kommenden Gegner.

„Um die Bedeutung des Spiels am Sonntag wissen wir alle, das merkt man in der gesamten Truppe“, sagt Rückraumspieler Philipp Weber. Allein das Zuschauerinteresse gibt den Grün-Weißen schon jetzt jede Menge Rückenwind. Einige Spieler wollten für Bekannte noch Karten ordern, haben aber keine mehr bekommen. „Wow, Wahnsinn, dass die Arena ausverkauft sein wird“, so Weber.

4300 Fans finden bei der regulären Bestuhlung einen Platz. Manager Karsten Günther hat jetzt noch zusätzliche Sitzbänke organisiert. Sie werden direkt vor den Vorhang mit dem Fanfoto aus der alten Spielstätte in der Ernst-Grube-Halle hinter das Tor geschoben. Das freut nicht nur 200 weitere Anhänger, sondern bringt zusätzliche Lautstärke in die Halle.

Letzter Heimsieg im November

Und die Fans wird der SC DHfK brauchen, um im ersten Heimspiel nach der Weihnachtspartie gegen den SC Magdeburg auch zu punkten. Der letzte Heimsieg liegt noch weiter zurück: Am 21. November gewannen die Leipziger mit 31:26 gegen Hannover-Burgdorf. Nach mehr als einem Vierteljahr sollen die Punkte wieder in der Arena bleiben. Dafür geht die Mannschaft schon in der Vorbereitung an ihre Grenzen und manchmal sogar darüber hinweg.

„Wir haben uns im Training richtig angefasst“, sagt Coach André Haber. Er meint damit, dass seine Jungs voll durchgezogen und keinen Zweikampf gescheut haben. Blessuren blieben dabei allerdings nicht aus. Maciej Gebala und Timo Löser sind mit den Köpfen zusammengestoßen und klagen über Brummschädel. „Da war keine Absicht dabei, sie werden voraussichtlich gegen Gummersbach dabei sein“, so Haber. Aivis Jurdzs muss mit Rückenbeschwerden behandelt werden, sollte es aber ebenfalls schaffen. Bei Niclas Pieczkowski sieht es dagegen schlecht aus, er leidet weiter an einer Infektion.

Schwäche des SC DHfK ist das Angriffsspiel

Haber zeigt seinen Jungs in dieser Woche noch einmal schonungslos die Lücken aus den verlorenen Spielen in Göppingen und Lemgo auf. Drei Videositzungen sind bereits vereinbart, eine vierte könnte dazu kommen. Vor allem im Angriff haperte es zuletzt beim SC DHfK. Rückraumshooter Weber kennt schon jetzt einige Gründe. „Wir haben uns zu viele Würfe in der falschen Situation genommen“, nennt er einen Punkt. Der 26-Jährige wertet jedes Spiel noch einmal allein für sich aus. „Ich bin mein größter Kritiker“, so Weber. Gegen Gummersbach muss er nun auch mit dem Druck umgehen, den er sich selbst macht. „Ich fühle mich der Mannschaft gegenüber in der Verantwortung“, so der Nationalspieler.