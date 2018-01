Abstiegskampf in der Bundesliga: HSV, Köln und Werder kommen nicht vom Fleck

Anzeige

Es hätte alles so schön werden können am Samstagabend im Weserstadion für Werder Bremen. Mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC wären die Grün-Weißen bis auf einen Punkt an einen Nichtabstiegsplatz herangerückt, der VfB Stuttgart hatte im Abstiegskampf zugunsten des SVW vorgelegt und 0:2 gegen Schalke gepatzt. Doch die Bremer kamen nicht über ein 0:0 hinaus. Und so scheint der Relegationsplatz 16 fürs Erste zementiert zu sein für Werder. Bei nun immerhin nur noch drei Punkten Rückstand aufs rettende Ufer.

Der Abstiegskampf im Gleichschritt: Auch die beiden Teams aus dem Souterrain der Fußball-Bundesliga holten nur einen Punkt, der Hamburger SV bei der Premiere des neuen Trainers Bernd Hollerbach in Leipzig und der 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Zeit für positive Denke: „Nur ein 1:1? Das lasse ich so nicht stehen! Wir haben gegen einen starken Gegner einen Punkt gewonnen und auf den ein oder anderen Konkurrenten den Rückstand wieder verkürzt“, sagte Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck.

HSV in der Einzelkritk: Noten zum Spiel gegen Leipzig Christian Mathenia: Rettet gegen Sabitzer und Upamecano den Punkt. NOTE 2 Kyriakos Papadopoulos: Legt ungewollt auf Augustin auf, der das 2:0 versemmelt. Gewinnt jedes Kopfballduell, Turm der, nun ja, Schlacht. NOTE 3 Dennis Diekmeier: Spult sein Pensum routiniert ab, kommt am schnellen Klostermann selten vorbei. NOTE 3 Rick van Drongelen: Deckt Werner zu, stark in der Luft und am Boden. NOTE 2 Gotoku Sakai: Kommt beim 0:1 gegen Bruma zu spät, sonst aufmerksam und immer Herr des Verfahrens. NOTE 3 Douglas Santos: Dynamischer und selbstbewusster Auftritt. NOTE 3 Walace: Ähnlich emsig wie Jung, bei der Anbahnung des 1:1 mit goldener Fußspitze. NOTE 3 Gideon Jung: Diszipliniert und laufstark vor der Abwehr, Wegbereiter des Ausgleichs. NOTE 3 Filip Kostic: Er will das 1:1, er macht es. Er hat das 2:1 auf dem Fuß, er macht es nicht. Bester Hamburger. NOTE 2 Aaron Hunt: Ballverlust vorm 0:1, danach mit viel Übersicht um Ordnung im Spiel bemüht. NOTE 4 Bobby Wood: Lässt selten seine Klasse aufblitzen, hängt weitgehend in der Luft. NOTE 4 Jann-Fiete Arp: Kam in der 77. Minute für Wood. OHNE NOTE Sejad Salihovic: Kam in der 85. Minute für Hunt. OHNE WERTUNG Andre Hahn: Kam in der Nachspielzeit für Walace. OHNE WERTUNG

Gefährliche Situation für die Teams

Dabei waren drei Punkte durchaus möglich für die Kellerkinder. In Bremen beispielsweise lief die Nachspielzeit, als Maximilian Eggestein frei aus fünf Metern zum Schuss kam, Hertha-Keeper Thomas Kraft bereits geschlagen war, doch Innenverteidiger Jordan Torunarigha auf der Torlinie goldrichtig stand und es irgendwie schaffte, den Ball noch zu klären.

Zum dritten Mal in Folge musste sich Werder deswegen zu Hause mit einem Remis begnügen. Im Abstiegskampf zu wenig, weiß der Trainer. „Die Situation ist richtig gefährlich. Es werden immer weniger Spiele. Ich warne davor, sich der Situation nicht bewusst zu sein. Der Mai ist nicht mehr weit“, sagt Florian Kohfeldt. Das Werder-Problem: Woche für Woche wird die Mannschaft gelobt, sie spiele besser, als es der Tabellenplatz aussagt.

Werder Bremen in der Einzelkritik gegen Hertha BSC Jiri Pavlenka: Solide Leistung des Bremer Keepers. Hatte wenig bis gar nichts zu tun. Schwächen beim Ball herausspielen. NOTE 3 © imago Theo Gebre Selassie: Bekam auf der Rechtsverteidiger-Position den Vorzug vor Bauer. Defensiv gegen Kalou gefordert. In der Offensive konnte er keine Akzente setzen. Riesenchance zum 1:0, doch Kraft hielt bravurös. NOTE 4 © imago Milos Veljkovic: Erwischte keinen guten Tag. Sehr schwacher Auftritt des Serben. Wirkte unkonzentriert und fahrig. Einige Patzer im Spielaufbau. In Halbzeit zwei etwas konstanter. NOTE 5 © imago Niklas Moisander: Absoluter Fixpunkt in der Bremer Innenverteidigung. Spielte gegen den Ex-Werderaner Selke seine ganze Erfahrung aus. Guter Auftritt. NOTE 3 © imago Ludwig Augustinsson: Hatte den Berliner Lazaro gut im Griff. Der Linksverteidiger schaltete sich oft mit nach vorne ein. Seinen Flanken fehlte oftmals die nötige Präzision. NOTE 3 © imago Philipp Bargfrede: Zweikampfstark, wie immer. Holte sich früh Gelb ab. Antizipierte viele Bälle und stopfte Löcher. NOTE 3 © imago Maximilian Eggestein: Eggestein freute sich über sein Tor zum 1:0 zu früh. Gutes Wechselspiel mit Delaney. Offensiv immer wieder gefährlich. Wird immer mehr zum Leistungsträger bei Werder. Vergab am Ende noch eine Großchance. NOTE 3 © imago Thomas Delaney: Setzte sich vor dem vermeintlichen 1:0 beim Kopfballduell mit Lustenberger etwas zu vehement ein. Sehr laufstark und fleißig. NOTE 3 © imago Zlatko Junuzovic: Der Kapitän läuft immer noch seiner Topform vergangener Jahre hinterher. Junuzovic war bemüht, aber glücklos. Konnte das Spiel nicht an sich reißen. NOTE 3 © imago Jerome Gondorf: Traf nach weniger als einer Minute den Pfosten. Auch danach mit gefährlichen Aktionen. Sehr präsent in der Offensive und auch mit Abwehrarbeit. Sehr engagierter Auftritt. NOTE 3 © imago Max Kruse: Kruse war überall zu finden. Legte viele Bälle auf und war auch selbst gefährlich. NOTE 3 © imago Ishak Belfodil: Kam in der 80. Minute für Gondorf. OHNE NOTE © imago Florian Kainz: Kam in der 72. Minute für Bargfrede. OHNE NOTE © imago Aron Johannsson: Kam in der 88. Minute für Junuzovic. OHNE NOTE © imago

Kruse und Kohfeldt mahnen

Für die Bremer ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz zwar noch in Reichweite, doch sich darauf zu verlassen, dass die Qualität des Kaders eigentlich zu gut ist, um abzusteigen, ist gefährlich. Kohfeldt vermisst die nötige Einstellung im Umfeld des Vereins: „Das ist ein Überlebenskampf, auf den wir alles ausrichten müssen. Das will ich spüren. Ich habe das Gefühl, dass sich in der Stadt so etwas ausgebreitet hat, dass wir wieder guten Fußball spielen, so wie er zu Werder passt. Und dabei wird verdrängt, dass wir 16. sind.“ Die eigenen Fans nahm er in seiner Kritik aber aus.

Auch Stürmer Max Kruse mahnte: „Es ist wichtig, dass wir nicht immer sagen, wir haben gut gespielt, aber keine Punkte geholt. Wenn wir unsere Leistung weiter auf den Platz bringen, werden wir auch unsere Zähler einfahren. Aber damit müssen wir irgendwann anfangen.“ Wie Kohfeldt schon sagte: „Der Mai ist nicht mehr weit ...“

Neuer HSV-Coach Hollerbach bremst Euphorie

Noch viel schwieriger ist die Situation beim Nordrivalen auf Platz 17, dem Hamburger SV. Unter dem neuen Coach Bernd Hollerbach stoppte der Liga-Dino zwar die Niederlagenserie und erkämpfte sich ein 1:1 bei Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Hoffnungsträger Hollerbach wird deswegen aber nicht euphorisch: „Das ist noch kein Grund, Juhu zu schreien. Wir haben noch schwere Wochen vor uns.“

Zumal er wohl keine personelle Verstärkung erwarten darf. „Es ist an der Zeit, dass wir aus der bestehenden Mannschaft unser Potenzial finden und ausschöpfen“, sagte Hamburgs Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen. Im letzten Winter hatte Investor Klaus-Michael Kühne in der Not das Portemonnaie geöffnet. Dieses Mal soll es der Trainer richten: „Wenn nur die Hälfte der Tugenden, die ich in dieser Woche über Bernd Hollerbach gehört habe, eintritt, dann haben wir eine gute Entscheidung getroffen“, sagte Bruchhagen am Sonntag im TV-Sender Sky.

Die Bremer hingegen wollen wohl auf dem Transfermarkt tätig werden, wie Werders Aufsichtsratschef Marco Bode bei Sky durchblicken ließ: „Der fehlende letzte Biss vor dem Tor macht Sorgen. Ich will nicht ausschließen, dass wir bis Mittwoch noch aktiv werden.“Um – so die Hoffnung – aus dem Gleichschritt im Abstiegskampf doch noch auszuscheren.

Die Sprüche des 20. Bundesliga-Spieltags: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zuschauer auf der Ost- und der Westtribüne denken: Es ist Samstag, heute geh' ich ins Stadion, schaue wie es läuft und pfeife dann meine eigene Mannschaft aus. Da sollen sie lieber zu Hause bleiben. Das sind Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben.“ Dortmunds Torwart Roman Bürki nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg über die Pfiffe einiger BVB-Fans © imago „Ich empfehle unseren Spielern, sich die 90 Minuten am Fernseher oder Laptop anzugucken. Dann müssen sie aufpassen, dass sie dabei nicht selbst pfeifen.“ BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach Bürkis Kritik © imago „Die sollen mal charmeurisieren.“ Bayern-Star Thomas Müller zur „Charme-Offensive“ der Bayern-Bosse bei Jupp Heynckes © imago „Da hab ich mir gedacht, wenn das heute so weitergeht, dann gehen wir unter im eigenen Stadion.“ Bayern-Verteidiger Niklas Süle über den 0:2-Rückstand gegen Hoffenheim © imago „Die Stellenausschreibung war ja klar.“ Bayern-Stürmer Sandro Wagner über seine Rolle als Backup für Robert Lewandowski © imago „Das war ein echtes Lebenszeichen und ein hoch verdienter Punkt.“ Sportdirektor Jens Todt nach dem 1:1 des Hamburger SV bei RB Leipzig © imago „Alles, was ihnen in der zehnten Minute durch den Kopf gegangen ist, ist mir auch durch den Kopf gegangen.“ HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen zur frühen Führung von RB Leipzig beim 1:1 gegen die Hamburger © imago "Die ersten zehn Minuten hat man gemerkt, dass die letzten Wochen nicht spurlos am Team vorbeigegangen sind.“ Der neue HSV-Trainer Bernd Hollerbach nach dem 1:1 bei RB Leipzig und dem frühen Rückstand in der neunten Minute © imago „Soweit ich informiert worden bin, ist er angerufen worden. Er hat aber dann etwas anderes gesehen als wir alle.“ RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl über den Video-Schiedsrichter beim 1:1-Treffer des HSV © imago „Diesen One-Night-Stand nehmen wir gerne mit. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt: Wenn wir heute gewinnen, dann fotografiert die Tabelle und rahmt sie euch ein.“ Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Dadurch sprang sein Verein für eine Nacht auf Platz zwei der Tabelle © imago „Man setzt sich als Ersatztorwart ja nicht wie ein Dauerkartenbesitzer ins Stadion und guckt sich das Spiel an. Man muss immer darauf vorbereitet sein, dass so etwas passiert.“ Torwart Tobias Sippel von Borussia Mönchengladbach, der bei der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt schon in der 16. Minute für den verletzten Yann Sommer eingewechselt wurde © imago „Nur 1:1 - nee!“ Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck zu Äußerungen, dass das Remis gegen Augsburg nur ein Unentschieden gewesen sei © imago „Ich persönlich muss kein Tor und keinen Assist machen, wenn die Mannschaft drin bleibt.“ Köln-Torschütze Milos Jojic nach der Partie gegen Augsburg zur Bedeutung seiner Person © imago "Wir haben einen Punkt geklaut.“ Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem 0:0 in Bremen © imago „Ich glaube auf Dauer nicht an Glück und Pech.“ Werder-Coach Florian Kohfeldt nach dem 0:0 gegen Hertha BSC, bei dem sein Team zahlreiche gute Chancen ausließ © imago

KOMMENTIEREN