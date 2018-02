Abstiegskampf oder entspannter Saisonverlauf: Hannover 96 steht vor "drei ganz wichtigen Spielen"

„Das werden drei ganz wichtige Spiele. Man spricht ja in solchen Fällen immer von Sechs-Punkte-Spielen. Jetzt haben wir davon drei hintereinander, deswegen ist der Februar schon ein sehr wichtiger Monat für uns“, sagte Stürmer Martin Harnik. Der Monat wird mit der Rückkehr von Lars Stindl und Gladbach nach Hannover abgerundet. Der Nationalspieler hat mit seiner Borussia aber aktuell mit dem Abstiegskampf nichts am Hut.

Respekt vor dem HSV

Den Anfang in den heißen Februar machen die 96-Profis am Sonntag in Hamburg. Das Hinspiel hat 96 in der HDI-Arena mit 2:0 gewonnen. Da stand allerdings noch ein anderer Trainer für den HSV an der Seitenlinie. Der erfolglose Markus Gisdol wurde aber inzwischen durch Bernd Hollerbach ausgetauscht, der am vergangenen Wochenende in seinem ersten Spiel ein 1:1 in Leipzig holte. „Ein neuer Trainer gibt ja immer einen gewissen Push, das hat sich auch jetzt wieder bestätigt“, sagte Harnik.