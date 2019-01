Abstiegskampf: So geht's André Breitenreiter mit der Situation bei Hannover 96

"Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam zurückfinden in die Erfolgsspur"

Schon am 28. Dezember, früher als der Rest der Bundesliga, startete 96 in der HDI-Arena die Vorbereitung auf die Aufholjagd in der Rückserie. 96 und der Trainer kamen kaum zur Ruhe. Anlass, sich nach dem Befinden des 96-Trainers zu erkundigen. "Privat geht's mir gut, weil ich das Privileg genieße, in Hannover zu sein, dicht bei der Familie. Ich versuche, Ruhe auszustrahlen, auch wenn das nicht einfach ist, weil ich nicht alles gerecht finde", antwortete er.

"Breite" versucht, die Situation positiv zu betrachten. "Viel Zuspruch von Freunden und Bekannten, das tut immer gut. Aber die Fans, beispielsweise im Trainingslager, alle sind voll bei uns." Seine Erfahrung lehrte ihn, Distanz gegenüber sportlich schwierigen Phasen zu wahren. "Ich habe gelernt damit umzugehen, es nicht mehr so an mich ranzulassen, wie es es in der Vergangenenheit der Fall war. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam zurückfinden in die Erfolgsspur", erklärt er. Dabei helfen sollen die Neuzugänge Nicolai Müller, Kevin Akpoguma und Rückkehrer Jonathas. Ein Sieg gegen Werder Bremen würde die Stimmung schon mal etwas auflockern.