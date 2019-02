Schneckenrennen im Abstiegskampf: Wie viele Punkte braucht Hannover 96 für die Relegation?

Hannover 96 hat aktuell 14 Zähler auf dem Punkte-Konto. Das bedeutet Platz 17 in der Fußball-Bundesliga, nur der 1. FC Nürnberg ist noch schlechter. Die Situation im Tabellenkeller erinnert ein wenig an das Schneckenrennen der Saison 2013/14, als der Hamburger SV mit 27 Zählern den Relegationsplatz erreichte - und am Ende den Klassenerhalt feierte. Fußball-Deutschland stellt sich die Frage, ob in dieser Saison überhaupt 27 Punkte nötig sind, um in die Relegation einzuziehen.