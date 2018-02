Abstiegskracher: Werder Bremen empfängt den Hamburger SV zum Nordderby

Selten war ein Nordderby sportlich brisanter. Vor allem für den Hamburger SV ist das Nachbarschafts-Duell am Samstag in Bremen von enormer Bedeutung. Bei einer Niederlage in Bremen hätten die Hamburger in der Tabelle der Fußball-Bundesliga schon neun Punkte Rückstand auf den Nachbarn. Für den Vorletzten wäre wohl schon ein Unentschieden zu wenig.

Gastgeber Werder ist unter Trainer Florian Kohfeldt daheim noch ungeschlagen und psychologisch im Vorteil. Der HSV ist hingegen schwer angeschlagen. Auch der Trainerwechsel hat außer mehr Stabilität in der Defensive noch nichts gebracht. Unter dem neuen Coach Bernd Hollerbach wartet Hamburg noch auf den ersten Sieg. In vier Partien hat der Gisdol-Nachfolger erst zwei Punkte gesammelt.