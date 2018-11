Ihr habt abgestimmt: So sollte Breitenreiter die Abwehr von Hannover 96 aufstellen

In Hannover muss man sich immer noch daran gewöhnen, den ehemaligen Abwehrchef von Hannover 96, Salif Sané, im königsblauen Trikot des FC Schalke 04 zu sehen. Voller Wehmut denkt der eine oder andere Fan an die Zeiten zurück, als man dem senegalesischen Hünen den einen oder anderen kleinen oder großen Bock verzieh. Dem Publikumsliebling konnte keiner wirklich böse sein, dafür gewann er zu viele Schlachten für die Roten. Nach seinem Transfer in den Ruhrpott hinterließ Sané ein Loch in der 96-Defensive, welches bislang scheinbar nicht adäquat gestopft werden konnte.

Konstanz in der 96-Abwehr? Fehlanzeige

An den bisherigen elf Spieltagen bot Trainer André Breitenreiter nur viermal dieselbe Abwehr auf - gleich sieben Mal wurde durchgetauscht. Außer Kapitän Waldemar Anton (absolvierte alle Spiele) und zuletzt Josip Elez (6 Einsätze, davon die letzten 5 in Folge) fehlt es in der Defensive an Konstanz. Ostrzolek, Albornoz, Korb, Wimmer, Felipe - alle kamen in den ersten elf Partien auf Spielzeit, jedoch selten in der gleichen Formation. Von einer eingespielten Abwehr kann somit also keine Rede sein, was aber nur bedingt an Trainer Breitenreiter liegt: der 96-Coach musste immer wieder aufgrund von Sperren, Verletzungen sowie individuellen Leistungseinbrüchen seine Hintermannschaft umbauen.

Ihr habt aufgestellt

Aufgrund der vielen Veränderungen in der 96-Defensive wollten wir von Euch wissen, welche Defensivakteure Ihr in Eure Startelf von Hannover 96 berufen würdet. Insgesamt haben 1.466 User an der Umfrage teilgenommen, die Resultate haben wir für Euch in der nachfolgenden Galerie festgehalten.