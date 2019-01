Abwehr-Jammer bei Hannover 96: Felipe und Elez fallen wohl gegen Werder Bremen aus

Fallen beide tatsächlich aus, hätte 96 neben dem Hoffnungsträger Kevin Akpoguma noch Kevin Wimmer, weil Waldemar Anton der Mannschaft im Mittelfeld mehr hilft als in der Abwehrkette. Offen bleibt, ob der erst 18 Jahre junge Nachwuchsverteidiger Julian Klar zum ersten Mal in den Kader rückt. „Jule“ Klar war auch im Trainingslager in Marbella dabei. Breitenreiter erwähnte „eine Option, dass wir ihn dazuholen, die Spielberechtigung hat er jedenfalls“.

Wimmers Entwicklung ist löblich

Wimmer machte übrigens in Marbella neben Kevin Akpoguma einen wesentlich gefestigteren Eindruck als in in den meisten Spielen der Hinrunde. Der Österreicher wirkte austrainierter, konzentrierter – insgesamt klarer in seinen Aktionen. Breitenreiter bestätigt den Eindruck: „Kevin hat sich ordentlich präsentiert. Er hat zur Sicherheit zurückgefunden und ist sicher auch eine Option fürs Spiel.“ 96 hat eigentlich keine andere Optionen, wenn Felipe und Elez ausfallen.

Der Lichtblick des Winters, der aus Hoffenheim geliehene Akpoguma, soll in der Rückrunde der Leuchtturm sein. Mit ihm kassierte 96 in den Trainingslager-Tests gegen Nijmegen (0:0) und Waregem (3:3) kein Gegentor, in Hannover gegen Almelo (4:1) nur eines. Er passt außerdem technisch in Breitenreiters Rettungsplan, in dem „die Mannschaft ihre spielerischen Aspekte auch in Drucksituationen umsetzen muss“.