Abwehr der TSV Hannover-Burgdorf hat sich stabilisiert - Evgeni Pevnov hat großen Anteil

Die Schiedsrichter haben sich kurz zweifelnd angeschaut, und Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov hat es daraufhin sofort zugegeben. Ja, er hatte er noch die Fingerspitzen dran gehabt an dem Wurf der Ungarn. Durch diese faire und mit reichlich Applaus bedachte Geste blieb Grundfos Tatabánya in Ballbesitz bei diesem so wichtigen Gruppenspiel des EHF-Cups. Es war die Wende nach starkem Beginn. Die Gastgeber verkürzten auf 6:8, hatten zur Halbzeit den Ausgleich geschafft und gewannen mit 28:25. Pevnov bleibt locker Hinterher blickten die Re­cken skeptisch drein, und das völlig zu Recht. Der TSV Hannover-Burgdorf droht das Aus im internationalem Wettbewerb. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Pevnov aber bleibt locker: „Alles ist noch drin. Wichtig ist, dass es vorangeht, vor allem in der Abwehr. Und das tut es.“ Die Aufholjagd Tatabányas ermöglichten die Recken durch Fehlpässe und Abstimmungsprobleme ab Mitte des ersten Abschnitts. Nationalspieler Fabian Böhm und Dänemarks Weltmeister Morten Olsen pflaumten sich an, im Rückraum haperte es. Für den glücklosen Torwart Urban Lesjak kam beim Stand von 13:13 Martin Ziemer, von den mitgereisten Fans abermals mit Sprechchören gefeiert. Verhext war es allerdings in der Offensive. Nach dem Wechsel hielt Tatabányas Laszlo Bartucz minutenlang alles und avancierte zum Mann der Partie. „Das war einfach eine Super-Leistung von ihm, Chancen genug haben wir uns erarbeitet“, sagte Trainer Carlos Ortega achselzuckend.

Grundfos Tatabánya KC - TSV Hannover-Burgdorf: Ilija Brozovic wirft vom Kreis. ©

Abwehr hat sich stabilisiert Dass es in der Abwehr wieder ordentlich läuft, anders als zu Saisonbeginn, liegt in erster Linie am Mittelblock mit den Kreisläufern Pevnov und Ilija Brozovic. Seit Wo­chen sind sie Garanten für Stabilität und tragen eine Großlast bei der TSV. „Wir haben mit den beiden eines der besten Kreisläuferpaare in der Bundesliga“, lobt Sportchef Sven-Sören Christophersen. Meist spielen die beiden in der Abwehr annähernd durch und bleiben auch auf dem Feld, wenn Ortega mit zwei Kreisläufern angreifen lässt. Dieses taktische Mittel nutzt er nicht selten, weil es da wegen der Verletztenmisere im Rückraum an Varianten mangelt. „Das passt super mit Brozo und mir“, sagt Pevnov. Und Brozovic, der meist wenig Worte macht, streckt bestätigend den Daumen hoch.