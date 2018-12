Abwehr steht, Nachwuchs überzeugt: Recken auch als Krisenteam im Final-Four

Die Pokalendrunde wird am 6. und 7. April ausgetragen. Die Auslosung erfolgt am 8. Januar. Der Unterschied zur Vorsaison: 2017/18 spielten die Recken überragend, jetzt rutschen sie in der Liga immer weiter der Abstiegszone entgegen. „Das passt irgendwie nicht“, ist Pevnov verwundert, „dabei kann es die Mannschaft doch eigentlich.“

Gegen Mannheim und Erlangen spielten sich vor allem Martin Hanne (17) und Veit Mävers (18) in den Fokus. Mävers traf schon gegen die Löwen per Siebenmeter. Auch ge­gen Erlangen durfte er ran, nachdem Timo Kastening zuvor verworfen hatte. Romero bedrängte Chefcoach Carlos Ortega, den jungen Mävers zu bestimmen.

"Nicht groß nachgedacht und ihn reingemacht"

„So einen Siebenmeter in so einem wichtigen Spiel in der entscheidenden Phase zu werfen, war natürlich speziell. Aber ich habe einfach nicht groß nachgedacht und ihn reingemacht“, erzählte Mävers cool. Jetzt steht er mit den Recken im Final Four. Mävers lächelt: „Das ist natürlich was ganz anderes als A-Jugend-Bundesliga ...“