Abwehrnot bei Hannover 96: MRT-Untersuchung bei Anton, Tschauner und Korb krank

Eigentlich geht es ohne ihn gar nicht: Waldemar Anton stand in dieser Saison in allen Pflichtspielen – elf in der Liga, zwei im Pokal – für Hannover 96 über die volle Spielzeit auf dem Rasen. Jetzt droht ausgerechnet der so wichtige Abräumer für das 96-Spiel am Sonntag bei Werder Bremen auszufallen. Anton hatte sich beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 am Dienstagabend in Israel verletzt. Schon beim Aufwärmen hatte sich das 96-Talent das rechte Knie überdehnt, versuchte dann noch, sich im Spiel durchzubeißen. Nach zwölf Minuten ging es aber nicht mehr weiter, Anton musste vom Platz. „Waldemar hat sich das Knie leicht überstreckt, sodass wir ihn sicherheitshalber herausgenommen haben“, sagte U21-Trainer Stefan Kuntz.

Diese Spieler sind bei Hannover 96 zur Zeit verletzt oder angeschlagen. Ihlas Bebou plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum. Die unnötige Länderspielreise nach Togo, bei der er keine Minute spielte, verbesserte die Situation nicht. © Sielski Waldemar Anton überdehnte sich beim Aufwärmen vor dem U21-Länderspiel in Israel das Knie. Er versuchte zunächst noch zu spielen, ließ sich dann aber nach zwölf Minuten wieder auswechseln und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz. © dpa Nach einem harten Foul von HSV-Stürmer Sven Schipplock wird Felipe gegen Hamburg auf einer Trage verletzt vom Feld getragen. Eine MRT-Untersuchung ergab einen Sehnenabriss in den Adduktoren - die Hinrunde ist für Felipe gelaufen. © Team zur Nieden Bei der Trainingseinheit am 16. August zog sich der gerade erst frisch zum 96-Kapitän gekürte Edgar Prib einen Kreuzbandriss zu. © Petrow Noah-Joel Sarenren Bazee hat einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten und wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr wieder spielen können. Aktuell wird er langsam wieder an das Training mit der Mannschaft herangeführt. © Sielski Uffe Bech riss sich beim Training den Außenmeniskus und musste am rechten Knie operiert werden. Seine Rückkehr ist bisher noch nicht abzusehen.

Am Mittwoch kehrte Anton nach Hannover zurück und fuhr anschließend sofort zu weiteren Tests ins Krankenhaus weiter. Eine MRT-Untersuchung wurde bei dem Verteidiger gemacht, um die Schwere der Verletzung genau bestimmen zu können. Zunächst gab der Verein noch kein Ergebnis bekannt. Zwei gesunde Verteidiger Sollte Anton für das Spiel am Sonntag beim Vorletzten der Liga tatsächlich ausfallen, hätte Trainer André Breitenreiter mit Salif Sané und Florian Hübner nur noch zwei gesunde Innenverteidiger zur Verfügung. Der Brasilianer Felipe fehlt wegen seines Sehnenrisses noch mindestens bis Januar. „Es ist nicht besser bei ihm geworden, aber auch nicht schlechter“, sagt Manager Horst Heldt.

Schon nach dem Ausfall von Felipe im September dachte 96 über eine schnelle Verstärkung für die Abwehr in Form eines aktuell vertragslosen Spielers nach. Sollte Anton jetzt länger ausfallen, würde sich die Situation für 96 noch mehr verschärfen. „Handlungsbedarf gibt es auf der Innenverteidigerposition. Dort fehlt uns ein Spieler“, sagte Breitenreiter im Sportbuzzer-Interview. Bis zur Winterpause und der Öffnung des Transferfensters sind es allerdings noch sechs Wochen. Einziger verbliebener Kandidat für die Vertretung von Anton in Bremen wäre Hübner, der in dieser Saison bisher bei den Spielen in Mainz und gegen Frankfurt in der Startelf stand, als Anton im defensiven Mittelfeld gebraucht wurde.

Werden Tschauner und Korb rechtzeitig fit? Aber nicht nur Anton macht Trainer Breitenreiter Sorgen vor dem Nordderby bei Werder: Am Mittwoch fehlten auch Stammtorwart Philipp Tschauner und Verteidiger Julian Korb beim Training. Beide sind krank, bei beiden muss – laut 96 – von Tag zu Tag geschaut werden, wann sie wieder voll einsteigen können. Tschauner plagte sich in der vergangenen Woche schon mit Problemen an der Schulter rum. Was bei Tschauner und Korb Mut macht: Das Bremen-Spiel ist erst am Sonntagabend, das Duo hat also noch Zeit, wieder fit zu werden. Ob das bei Anton auch reicht?

