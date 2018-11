Eklat bei Milan: Italiens Innenminister mischt sich in Taktik ein - Gattuso verärgert

Karl-Heinz Riedle

Auch er wechselte von Bremen nach Rom – 1990 zu Lazio (84 Spiele, 30 Tore in der Serie A), ehe er 1993 zurück in die Bundesliga (Dortmund) kam. „Zum damaligen Zeitpunkt war es die absolut richtige Entscheidung. Es war für mich nochmals ein großer Schritt nach vorne. Ich hatte in Rom eine super Zeit“, sagt er. Noch eine Italien-Verbindung, neben dem WM-Sieg 1990 in Rom: Im Finale der Champions League traf Riedle 1997 zweimal für den BVB gegen Juventus Turin (3:1 in München).

© imago