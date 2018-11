Bericht: Wechselt Mailand-Profi Hakan Calhanoglu zu RB Leipzig? 

Kehrt er zurück in die Bundesliga? Laut der italienischen Tuttosport erwägt der AC Mailand Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu zu verkaufen. Als potenzielle Abnehmer bringt die Zeitung RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ins Spiel.

Und klar ist: In Mailand wird es bald für den 24-Jährigen, der in dieser Saison in der Liga neun Mal zum Einsatz kam, eng. Denn im Winter kommt mit Lucas Paqueta aus Brasilien, der genau wie der Türke im zentralen Mittelfeld spielen möchte.