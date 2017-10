Achtelfinale im DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund

Zu ermitteln waren acht Paarungen - in der zweiten Hauptrunde der Pokalsaison 2017/2018 wurden dafür 16 Mannschaften ermittelt. Das Achtelfinale steigt am 19. und 20. Dezember. Im nächsten Jahr geht es weiter mit dem Viertelfinale am 6. und 7. Februar 2018, das Halbfinale wird am 17. und 18. April 2018 ausgetragen. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt.